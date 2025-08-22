Gervonta Davis vs Jake Paul: Todo lo que necesitas saber de esta “pelea”

El anuncio del combate Paul vs Davis llegó en las primeras horas del miércoles mediante una publicación de Ring Magazine . La publicación a cargo del insider Mike Coppinger sorprendió a propios y extraños. Monetariamente hablando resulta una buena apuesta enfrentar a un boxeador mediático como ‘Tank’ Davis con un youtuber — “boxeador” como Jake Paul. Pero cuando ponemos en perspectiva el perfíl de cada uno, resulta imposible pensar que se va a tratar de un combate legítimo.

Gervonta Davis es el actual campeón del peso ligero de la AMB. En su última actuación ante Lamont Roach Jr dejó una mala impresión y muchos de los presentes lo vieron perder. Ese encuentro que terminó siendo un polémico empate se realizó en marzo de 2025.

Jake Paul tuvo su último combate en junio de 2025 cuando venció categóricamente al ‘hijo de la leyenda ’. Ese combate se celebró en las 200 libras. Ahora se enfrentará a un campeón legítimo, pero que milita 7 categorías de peso abajo.

Jake Paul estaba previsto para enfrentar al excampeón mundial de peso completo Antony Joshua, al final no se pudo llegar a un acuerdo y el combate se fue para abajo. Davis tenía una revancha con Lamont Roach, la cual postergó hasta que finalmente decidió declinar. Ahora ambos se enfrentaran en lo que parece una pelea de locura.

Según Mike Coppinger las negociaciones entre Paul y Davis tienen por lo menos 5 meses, pero se postergarón gracias a la mala actuación del ‘Tank’ ante Lamont Roach Jr.

Finalmente llegaron a un acuerdo para enfrentarse el 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta. Se transmitirá por Netflix y es una promoción a cargo de Most Value Promotions.

Jake Paul will face Gervonta Davis on Nov. 15 at Atlanta’s State Farm Arena in an exhibition on Netflix, sources confirm to @ringmagazine. Talks for Paul to face Anthony Joshua collapsed over network issues. Paul’s last fight took place at 200 pounds while Davis is a champion at… pic.twitter.com/eKEVCD2jlj — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 20, 2025

¿En qué peso se va a hacer el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis?

Todavía no hay información oficial del peso en el que subirán al ring. La diferencia actual entre ambos es de 65 libras, aproximadamente unos 30 kilogramos y al menos 13 centímetros de altura.

Lo más probable es que se termine pactando un “catch-weight” en el que Jake Paul baje de 200 a 185 libras y Gervonta suba a 147 libras.

Estos son las reglas y detalles del combate entre Gervonta Davis y Jake Paul

La Davis vs Paul no va a ser un combate real ni oficial. Ojo aquí, este combate está previsto y planeado como un combate de exhibición.

Ambos peleadores no registrarán el resultado del mismo en su récord y los guantes a utilizar serán de entre 14 y 16 onzas.

Es muy probable que se implemente algún tipo de cinturón conmemorativo como se ha venido haciendo en eventos mediáticos de boxeo, pero todo depende del número de ‘rounds’ que se pacten.

El ‘boom’ del boxeo de personalidades de internet

El boxeo a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser un deporte de nicho, fragmentado y que muchas veces pondera el negocio en lugar del deporte.

Es común escuchar dentro de los fans más puristas quejas del — ¿Por qué no pelean los mejores contra los mejores? — En cualquier otro deporte esto no sucede. Únicamente en el boxeo el deportista tiene la facultad para elegir con quién, cómo y cuándo pelear.

Quizás por este mal manejo del boxeo es que la gente esté volteando a ver otro tipo de ‘shows’ que mezclan la farándula con el boxeo. Algo que de alguna manera emula el modelo de la WWE.

Desde la Velada del Año hasta Supernova Strikers; estos eventos de personalidades de internet que combaten en boxeo, comparten la premisa de hacer las peleas que la gente quiere ver. Si, es verdad que muchas veces se apela al morbo y lo deportivo sale sobrando. Pero a la gente se le entrega un espectaculo de primer nivel. Acompaña de toda una parafernalia para venderlo de la mejor manera posible.

