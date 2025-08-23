Juventud y grandeza: Ella es Valeria Paez, la atleta mexicana de heptatlón que es sensación en TikTok

Desde hace un par de días el nombre de Valeria Paez Rueda se volvió tendencia a nivel nacional en redes sociales como Instagram y TikTok, pues la atleta mexicana se encuentra disputando los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 representando a nuestro país.

Paez es una atleta mexicana de 21 años de edad que ha dedicado su carrera deportiva a la disciplina de heptatlón. La joven originaria de la Ciudad de México (CDMX) practica los 200 metros planos, 100 metros de valla, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, impulso de bala, así como los 800 metros planos.

Es importante mencionar que la capitalina representa a México en competencias internacionales, sin embargo, también defiende a la Universidad de Nevada en la conferencia Mountain West de los Estados Unidos (EUA).

¿Por qué se volvió viral la atleta mexicana Valeria Paez?

El nombre de Valeria Paez se comenzó a hacer tendencia en redes sociales luego de que la mexicana lograra el quinto lugar mundial en los Juegos Panamericanos Junior 2025 . A pesar de no quedar en el podio, la capitalina brilló luego de pasar de la posición 10 a la 5 en el torneo.

En entrevista con Azteca Deportes, Paez Rueda destacó que no esperaba recuperar cinco posiciones en su clasificación mundial por lo difícil de la competencia, sin embargo, destacó tras superar el 1.60 metros en el salto de altura del heptatlón.

Instagram y TikTok de Valeria Paez

Luego de la remontada que consiguió la joven de 21 años de edad las redes sociales de Valeria Paez comenzaron a crecer exponencialmente, pues tan solo en su cuenta oficial de Instagram sumó poco más de 30 mil seguidores en menos de tres días.

Actualmente en TikTok, la atleta mexicana cuenta con más de 313 mil seguidores, así como arriba de los 3.9 millones de “me gusta”, esto gracias a su contenido en donde revela sus procesos de entrenamiento, competencias y tendencias a nivel global.

Logros de Valeria Paez como atleta

Es importante señalar que a pesar de su juventud, la mexicana ha logrado colgarse seis medallas de heptatlón en campeonatos nacionales, lo cual de a poco lo han ido colocando en representaciones internacionales para defender la bandera de México.

Hoy en día, Paez Rueda es una de las atletas mexicanas con mayor proyección en el deporte olímpico, esto gracias a los logros que ha sumado a lo largo de su carrera, así como por la juventud que tiene.

¿Cómo se practica el heptatlón?

El heptatlón, disciplina en la cual de desempeña Valeria Rueda, es una competencia en la que se practican siete pruebas diferentes de atletismo como lo son los 200 metros planos, 100 metros de valla, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, impulso de bala, así como los 800 metros planos.

