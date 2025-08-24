Julio César Chávez Jr consigue libertad provisional pese a ser acusado por delincuencia organizada

El juicio contra Julio César Chávez Jr da un giro inesperado y ahora el mismo juez que lo vinculó a proceso por tráfico de armas y delincuencia organizada determinó dejarlo en libertad provisional hasta su próximo juicio.

Chávez Jr tuvo una audiencia en el penal de Hermosillo, en donde el juez Enrique Hernández consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para comenzar un proceso legal en contra del pugilista, pero que, al mismo tiempo, le hicieron considerar que el acusado podía llevar el proceso en libertad, bajo algunas condiciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Dan libertad provisional a Chávez Jr con algunas condiciones

De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, se debe dictar prisión preventiva oficiosa a todos los acusados por delincuencia organizada y por delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, como es el caso de Chávez Jr .

Pese a esto, Enrique Hernández determinó dejar en libertad a Chávez Jr hasta su próximo juicio, bajo las siguientes obligaciones:

No salir de México por ningún motivo

Presentarse a sus audiencias

Evitar contacto con las personas involucradas en la investigación

Ante la situación, el abogado del boxeador, Rubén Fernando Benítez, declaró que esto mejoró el ánimo del acusado y que aprovechará este tiempo para ver a su familia, considerando que ha estado más de 50 días detenido.

¿Cuántos años podría ir a prisión Chávez Jr?

El abogado de Chávez explicó que la Fiscalía General de la República lo investiga por participar en una red relacionada con la introducción clandestina de armas de fuego a México, aunque destacó que no existen pruebas concluyentes, por lo que la investigación seguirá por al menos tres meses.

“La pena máxima que él pudiera potencialmente alcanzar oscila en un mínimo de cuatro a un máximo de ocho años. Es un delito que se considera el más simple o menos punible de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, dijo el defensor al concluir la audiencia.

Resumen del caso Chávez Jr

Todo comenzó cuando el boxeador fue detenido en Estados Unidos el pasado 2 de julio luego de que su visa había vencido, sin embargo, desde el 2023 contaba con una orden de aprehensión en México por el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El pugilista estuvo detenido durante varias semanas hasta que el pasado 18 de agosto fue deportado a México e ingresado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, en donde permaneció hasta el 24 del mismo mes, cuando le dieron libertad provisional.

Ahora la FGR tendrá tres meses para investigar y presentar más pruebas que confirmen que Chávez Jr participó en delincuencia organizada, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción de armas al país. Mientras tanto, el boxeador de 39 años no podrá salir del país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.