Futbol del fin de semana: Partidos, resultados y todo de la Serie A, Premier League, Liga MX y LaLiga

Entre hoy 23 y mañana 24 de agosto de este 2025 los principales torneos de futbol de Europa y la misma Liga MX tendrán partidos de alta intensidad, pues tan solo en la Premier League se disputaron enfrentamientos como el Manchester City vs Tottenham y el Arsenal vs Leeds United.

Dentro del futbol de México, España e Italia, se tienen pactados los partidos Cruz Azul vs Toluca, el León vs Pachuca; el Levante vs Barcelona, Real Oviedo vs Real Madrid; AC Milan vs Cremonese y el Roma vs Bolonia.

Partidos y resultados en la Premier League este fin de semana

Iniciando por el mejor futbol de todo el mundo como lo es la Premier League de Inglaterra, los partidos programados para el fin de semana fueron comandados por el Manchester City vs Tottenham y el Bournemouth vs Wolves.

El resto de la jornada con los resultados al momento son los siguientes:

Manchester City 0-2 Tottenham

Bournemouth 1-0 Wolves Wolverhampton

Brentford 1-0 Aston Villa

Burnley 2-0 Sunderland

Arsenal vs Leeds United: partido en curso

Crystal Palace vs Nottingham Forest el domingo 24 de agosto a las 07:00 horas

Everton vs Brighton el domingo 24 de agosto a las 07:00 horas

Fulham vs Manchester United el domingo 24 de agosto a las 09:30 horas

Spurs lead Man City 0-2 at half-time 😱



🔘 Brennan Johnson opened the scoring after Richarlison exposed City's high line

🔘 Joao Palhinha punished James Trafford’s risky pass from a goal kick pic.twitter.com/zfbYzQMNGu — Premier League (@premierleague) August 23, 2025

Partidos y resultados en la Serie A este fin de semana

Será este mismo fin de semana que inicie oficialmente la Serie de A de Italia con el regreso de Santiago Giménez y Johan Vásquez al Calcio. Los partidos programados para el 23 y 24 de agosto con los resultados al momento, son los siguientes:

Genoa vs Lecce: partido en curso

Sassuolo vs Napoli: partido en curso

AC Milan vs Cremonese a las 12:45 del 23 de agosto

Roma vs Bolonia a las 12:45 del 23 de agosto

Cagliari vs Fiorentina el domingo 24 de agosto a las 10:30 horas

Como vs Lazio el domingo 24 de agosto a las 10:30 horas

Atalanta vs Pisa el domingo 24 de agosto a las 12:45 horas

Juventus vs Parma el domingo 24 de agosto a las 12:45 horas

I weekend che ci piacciono. 🥰 pic.twitter.com/tcqllDmmul — Lega Serie A (@SerieA) August 22, 2025

Partidos y resultados en LaLiga de España

LaLiga del futbol de España inició oficialmente el pasado fin de semana, sin embargo los partidos programados para el 23 y 24 de agosto podrían comenzar a marcar la línea del campeonato con los siguientes enfrentamientos:

Mallorca vs Celta de Vigo: partido en curso

Atlético de Madrid vs Elche: a las 11:30 horas

Levante vs Barcelona: a las 13:30 horas

Osasuna vs Valencia el domingo 24 de agosto a las 09:00 horas

Real Sociedad vs Espanyol el domingo 24 de agosto a las 11:30 horas

Villarreal vs Girona el domingo 24 de agosto a las 11:30 horas

Real Oviedo vs Real Madrid el domingo 24 de agosto a las 13:30 horas

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido... ⚽



🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS! — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

Partidos y resultados en la Liga MX este fin de semana

Por su parte, la Liga MX cada vez está más cerca de comenzar a definir la parte alta del torneo Apertura 2025, pues este 23 y 24 de agosto se disputarán partidos que podrían dejar movimientos importantes en la clasificación.

León vs Pachuca a las 17:00 horas de hoy 23 de agosto

Mazatlán vs Tigres a las 19:00 horas de hoy 23 de agosto

Monterrey vs Necaxa a las 19:00 horas de hoy 23 de agosto

Cruz Azul vs Toluca a las 21:00 horas de hoy 23 de agosto

Pumas vs Puebla el domingo 24 de agosto a las 17:00 horas

Atlas vs América el domingo 24 de agosto a las 19:00 horas

