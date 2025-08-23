Futbol del fin de semana: Partidos, resultados y todo de la Serie A, Premier League, Liga MX y LaLiga
Oficialmente arrancó el futbol en todas las ligas top de Europa y la Liga MX; este fin de semana juegan el Barcelona, Real Madrid, Milan y más equipos.
Entre hoy 23 y mañana 24 de agosto de este 2025 los principales torneos de futbol de Europa y la misma Liga MX tendrán partidos de alta intensidad, pues tan solo en la Premier League se disputaron enfrentamientos como el Manchester City vs Tottenham y el Arsenal vs Leeds United.
Dentro del futbol de México, España e Italia, se tienen pactados los partidos Cruz Azul vs Toluca, el León vs Pachuca; el Levante vs Barcelona, Real Oviedo vs Real Madrid; AC Milan vs Cremonese y el Roma vs Bolonia.
Santi Giménez se estrenó como goleador en la Serie A
Partidos y resultados en la Premier League este fin de semana
Iniciando por el mejor futbol de todo el mundo como lo es la Premier League de Inglaterra, los partidos programados para el fin de semana fueron comandados por el Manchester City vs Tottenham y el Bournemouth vs Wolves.
El resto de la jornada con los resultados al momento son los siguientes:
- Manchester City 0-2 Tottenham
- Bournemouth 1-0 Wolves Wolverhampton
- Brentford 1-0 Aston Villa
- Burnley 2-0 Sunderland
- Arsenal vs Leeds United: partido en curso
- Crystal Palace vs Nottingham Forest el domingo 24 de agosto a las 07:00 horas
- Everton vs Brighton el domingo 24 de agosto a las 07:00 horas
- Fulham vs Manchester United el domingo 24 de agosto a las 09:30 horas
Spurs lead Man City 0-2 at half-time 😱— Premier League (@premierleague) August 23, 2025
🔘 Brennan Johnson opened the scoring after Richarlison exposed City's high line
🔘 Joao Palhinha punished James Trafford’s risky pass from a goal kick pic.twitter.com/zfbYzQMNGu
La historia de los mexicanos que han brillado en la Serie A de Italia
En las próximas horas se hará oficial el fichaje de Santi Giménez en el Milan; sin embargo, no es el único, varias estrellas nacionales han brillado en el “calcio”.
Partidos y resultados en la Serie A este fin de semana
Será este mismo fin de semana que inicie oficialmente la Serie de A de Italia con el regreso de Santiago Giménez y Johan Vásquez al Calcio. Los partidos programados para el 23 y 24 de agosto con los resultados al momento, son los siguientes:
- Genoa vs Lecce: partido en curso
- Sassuolo vs Napoli: partido en curso
- AC Milan vs Cremonese a las 12:45 del 23 de agosto
- Roma vs Bolonia a las 12:45 del 23 de agosto
- Cagliari vs Fiorentina el domingo 24 de agosto a las 10:30 horas
- Como vs Lazio el domingo 24 de agosto a las 10:30 horas
- Atalanta vs Pisa el domingo 24 de agosto a las 12:45 horas
- Juventus vs Parma el domingo 24 de agosto a las 12:45 horas
Partidos y resultados en LaLiga de España
LaLiga del futbol de España inició oficialmente el pasado fin de semana, sin embargo los partidos programados para el 23 y 24 de agosto podrían comenzar a marcar la línea del campeonato con los siguientes enfrentamientos:
- Mallorca vs Celta de Vigo: partido en curso
- Atlético de Madrid vs Elche: a las 11:30 horas
- Levante vs Barcelona: a las 13:30 horas
- Osasuna vs Valencia el domingo 24 de agosto a las 09:00 horas
- Real Sociedad vs Espanyol el domingo 24 de agosto a las 11:30 horas
- Villarreal vs Girona el domingo 24 de agosto a las 11:30 horas
- Real Oviedo vs Real Madrid el domingo 24 de agosto a las 13:30 horas
El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido... ⚽— LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025
🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS!
Partidos y resultados en la Liga MX este fin de semana
Por su parte, la Liga MX cada vez está más cerca de comenzar a definir la parte alta del torneo Apertura 2025, pues este 23 y 24 de agosto se disputarán partidos que podrían dejar movimientos importantes en la clasificación.
- León vs Pachuca a las 17:00 horas de hoy 23 de agosto
- Mazatlán vs Tigres a las 19:00 horas de hoy 23 de agosto
- Monterrey vs Necaxa a las 19:00 horas de hoy 23 de agosto
- Cruz Azul vs Toluca a las 21:00 horas de hoy 23 de agosto
- Pumas vs Puebla el domingo 24 de agosto a las 17:00 horas
- Atlas vs América el domingo 24 de agosto a las 19:00 horas
