¿Qué es la Ryder Cup y cuándo se disputa?
La Ryder Cup es uno de los torneos más importantes en el mundo del golf pues los mejores 12 golfistas de Estados Unidos y de Europa se enfrentarán.
- A diferencia del golf tradicional, la Ryder Cup es una competencia por hoyos y se reparten 28 puntos durante tres días y el primero en llegar a 14 puntos gana.
- Mientras más hoyos ganes a tu oponente tendrás más puntos para tu equipo.
- Durante los dos primeros días, los jugadores compiten en parejas en los formatos: foursomes y fourballs.