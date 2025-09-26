inklusion.png Sitio accesible
¿Qué es la Ryder Cup y cuándo se disputa?

La Ryder Cup es uno de los torneos más importantes en el mundo del golf pues los mejores 12 golfistas de Estados Unidos y de Europa se enfrentarán.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • A diferencia del golf tradicional, la Ryder Cup es una competencia por hoyos y se reparten 28 puntos durante tres días y el primero en llegar a 14 puntos gana.
  • Mientras más hoyos ganes a tu oponente tendrás más puntos para tu equipo.
  • Durante los dos primeros días, los jugadores compiten en parejas en los formatos: foursomes y fourballs.
