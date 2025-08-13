De poder a poder: Hora y señal de streaming para ver la Supercopa de Europa PSG vs Tottenham

Después de vivir el primer Mundial de Clubes de 32 equipos en los Estados Unidos (EUA), este miércoles 13 de agosto inicia oficialmente la temporada del futbol internacional con la gran final PSG vs Tottenham, la cual definirá al nuevo campeón de la Supercopa de Europa de este 2025.

Será en la cancha del Bluenergy Stadium del Udinese de la Serie A de Italia, que el campeón de la Champions League 2024-2025 se medirá ante el vigente monarca de la Europa League que salió del enfrentamiento entre los Spurs y el Manchester United.

El PSG debuta goleando al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes 2025 [VIDEO] El actual campeón de la UEFA Champions League, el PSG, debutó con una goleada de 4-0 al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora es la final de la Supercopa de Europa PSG vs Tottenham?

La final PSG vs Tottenham está pactada para iniciar en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, sin embargo, es importante señalar que la transmisión del compromiso arrancará 15 minutos antes con toda la información de la previa.

Es importante mencionar que esta será la primera final entre ambos equipos, los cuales también vienen de ganar su primera Champions y Europa League respectivamente en la temporada pasada.

¿Por dónde ver el PSG vs Tottenham?

La transmisión de la gran final de la Supercopa de Europa será a través de las televisiones convencionales o bien, mediante las diferentes plataformas de streaming que están vigentes en nuestro país.

El partido PSG vs Tottenham se podrá ver en el horario antes mencionado a través de las siguientes señales:

TNT Sports

HBO Max

Caliente TV

¿Cómo llegan PSG y Tottenham a la final de la Supercopa de Europa?

Vale la pena mencionar que el PSG llega a la final contra el Tottenham tras un breve periodo de vacaciones, pues apenas en julio pasado los franceses disputaron todo el Mundial de Clubes que terminaron perdiendo en la final ante el Chelsea por marcador de 3-0.

Por su parte, los Spurs vienen de una turbulenta pretemporada en la que terminaron perdiendo en su último juego por goleada de 4-0 ante el Bayern Múnich. Pese a ello, los ingleses realizaron una mejor preparación de cara al inicio de la nueva campaña europea.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.