La joya de la Selección Mexicana que José Mourinho quiere en su equipo esta temporada

El futuro de Edson Álvarez en Europa podría aclararse en las próximas horas, ya que el Fenerbache de José Mourinho lo tiene como una de sus principales prioridades en este mercado de fichajes.

Actualmente, Álvarez no entra en los planes del West Ham para la temporada, por lo que tendrá que buscar lugar en otro club. Si bien varios equipos han mostrado interés por él, es justamente el Fenerbache quien encabeza las negociaciones.

José Mourinho quiere a Edson Álvarez en el Fenerbache

De acuerdo con el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el Fenerbache ha llegado a un acuerdo con el West Ham por el traspaso de Edson Álvarez, acordando todos los detalles para un préstamo con opción a compra no obligatoria.

Ahora, sería decisión de Edson Álvarez aceptar el traspaso y seguir su carrera en Turquía, con uno de los equipos más importantes de dicha liga. Y sin duda, un factor clave para su traspaso sería que José Mourinho lo ha colocado como una prioridad.

Sí, según el mismo Fabrizio Romano, fue el técnico portugués quien solicitó la llegada de Edson Álvarez para reforzar el medio campo del Fenerbache, algo que le aseguraría ser titular y protagonista en el equipo durante la temporada.

¿Ir al Fenerbache sería un riesgo para Edson Álvarez?

El hecho de que un entrenador del calibre de José Mourinho se fije en un jugador mexicano para su equipo debería ser suficiente para aceptar el traspaso, aunque la decisión no será sencilla para ‘El Machín’.

Álvarez comentó en reiteradas ocasiones que quiere seguir en Europa para llegar de la mejor manera posible al Mundial del 2026 con México, por lo que el Fenerbache de Turquía nunca figuró en sus primeras opciones.

Este equipo de José Mourinho sí figura entre los primeros de su liga y también compite en la Europa League; de ser titular con ellos, Álvarez seguiría en buen nivel para jugar con México el Mundial, aunque, sin duda, el nivel de exigencia de la liga turca es muy inferior al de la Premier League en Inglaterra.

¿Qué otros equipos quieren a Edson Álvarez?

Por si fuera poco, además del Fenerbache, se ha reportado que otros equipos como el Inter de Milán y el Borussia Dortmund han realizado ofertas por Edson Álvarez, aunque con ninguno de ellos sería titular indiscutible y llegaría como una opción para la banca.

Por lo pronto, es casi un hecho que Edson Álvarez saldrá del Westa Ham esta temporada y, a su vez, su destino más probable es el Fenerbache de José Mourinho.

