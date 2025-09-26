Chivas vs Puebla en VIVO GRATIS por TV Azteca
Regresa el ¡Viernes Botanero! No te pierdas la jornada 11 en vivo a través de Azteca 7
Continúan las emociones de la jornada doble de la Liga MX . Este viernes 26 de septiembre, Chivas y Puebla protagonizarán uno de los encuentros más electrizantes del fin de semana.
Noches mágicas de Liga MX: Así quedó la tabla luego de la jornada doble
a jornada a mitad de semana fue muy atípica, con muchos goles, partidazos y algunas jugadas que serán recordadas hasta el final del torneo de la Liga MX.
Dónde ver el Chivas vs Puebla
Chivas vs Puebla se transmitirá en vivo completamente gratis, a través de la señal de TV Azteca, canal 7. Las acciones comenzarán en punto de las 9:00 p.m. desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.
Para las personas que tengan problema con la transmisión, el partido se podrá ver de igual manera en la página web de Azteca Deportes.
Partidos de fin de semana Liga MX y dónde ver
Viernes 26 de septiembre:
- Juárez vs León: Tubi a las 19:00 horas.
- Puebla vs Chivas: Azteca 7 a las 21:00 horas.
Sábado 27 de septiembre:
- Pachuca vs San Luis: DAZN a las 17:00 horas.
- Atlas vs Necaxa: Vix Premium a las 17:00 horas.
- Monterrey vs Santos: Canal 5 y TUDN a las 19:00 horas.
- Toluca vs Mazatlan: Vix Premium a las 19:00 horas.
- América vs Pumas: Canal 5 y TUDN a las 21:05 horas.
Domingo 28 de septiembre:
- Querétaro vs Tigres: TUDN a las 17:00 horas.
- Tijuana vs Cruz Azul: Azteca 7 a las 21:05 horas
Tabla general al momento LIGA MX
- Cruz Azul / 24 puntos / +9 goles
- Toluca / 22 puntos / +15 goles
- Monterrey / 22 puntos / +5 goles
- América / 21 puntos / +9 goles
- Tigres / 19 puntos / +10 goles
- Xolos / 16 puntos / +8 goles
- Juárez / 15 puntos / +1 gol
- Pachuca / 14 puntos / +1 gol
- Pumas / 13 puntos / 0 goles
- León / 12 puntos / -6 goles
- Chivas / 11 puntos / -3 goles
- Atlético San Luis/ 10 puntos / -1 goles
- Santos / 10 puntos / -4 goles
- Necaxa / 9 puntos / -8 goles
- Mazatlán / 8 puntos / -5 goles
- Querétaro / 8 puntos / -7 goles
- Atlas / 7 puntos / -9 goles
- Puebla / 5 puntos / -15 goles
