Chivas vs Puebla en VIVO GRATIS por TV Azteca

Continúan las emociones de la jornada doble de la Liga MX . Este viernes 26 de septiembre, Chivas y Puebla protagonizarán uno de los encuentros más electrizantes del fin de semana.

Dónde ver el Chivas vs Puebla

Chivas vs Puebla se transmitirá en vivo completamente gratis, a través de la señal de TV Azteca, canal 7. Las acciones comenzarán en punto de las 9:00 p.m. desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

Para las personas que tengan problema con la transmisión, el partido se podrá ver de igual manera en la página web de Azteca Deportes.

Partidos de fin de semana Liga MX y dónde ver

Viernes 26 de septiembre:

Juárez vs León: Tubi a las 19:00 horas.

Puebla vs Chivas: Azteca 7 a las 21:00 horas.

Sábado 27 de septiembre:

Pachuca vs San Luis: DAZN a las 17:00 horas.

Atlas vs Necaxa: Vix Premium a las 17:00 horas.

Monterrey vs Santos: Canal 5 y TUDN a las 19:00 horas.

Toluca vs Mazatlan: Vix Premium a las 19:00 horas.

América vs Pumas: Canal 5 y TUDN a las 21:05 horas.

Domingo 28 de septiembre:

Querétaro vs Tigres: TUDN a las 17:00 horas.

Tijuana vs Cruz Azul: Azteca 7 a las 21:05 horas

Tabla general al momento LIGA MX

Cruz Azul / 24 puntos / +9 goles Toluca / 22 puntos / +15 goles Monterrey / 22 puntos / +5 goles América / 21 puntos / +9 goles Tigres / 19 puntos / +10 goles Xolos / 16 puntos / +8 goles Juárez / 15 puntos / +1 gol Pachuca / 14 puntos / +1 gol Pumas / 13 puntos / 0 goles León / 12 puntos / -6 goles Chivas / 11 puntos / -3 goles Atlético San Luis/ 10 puntos / -1 goles Santos / 10 puntos / -4 goles Necaxa / 9 puntos / -8 goles Mazatlán / 8 puntos / -5 goles Querétaro / 8 puntos / -7 goles Atlas / 7 puntos / -9 goles Puebla / 5 puntos / -15 goles