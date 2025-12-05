Muere a los 87 años Eduardo Manzano,"El Polivoz”

El actor y comediante Eduardo Manzano , "El Polivoz" murió a los 87 años, así lo confirmó su hijo, Lalo Martínez quien destacó que era muy querido por miles de personas y fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un gran corazón.

Muere el comediante Eduardo Manzano a los 87 años

Eduardo Manzano, conocido como "El Polivoz" participó en diversos programas de televisión y se ganó el corazón del público con sus chistes. Su hijo señaló que el comediante amaba lo que hacía y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que les enseño a reír incluso en los momentos más difíciles.

Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz

La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó la muerte del actor a quien recordó por el exitoso programa "Los Polivoces" y por ser una primerísima figura de la comedia en nuestro país, además, enviaron sus condolencias a familiares y amigos.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1983 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Estudió la carrera de ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero siempre estuvo interesado en el canto por su mamá, doña Cecilia Balderas.

Tuvo tres hijos con Lourdes Martínez , cantantes solista del grupo Los Impala, de todos, Lalo Martínez es el único que se dedica a la comedia. Tras darle vida al personaje "El moscón" en el concurso de comedia "La hora del imitador" propuso fundar "Los Polivoces" en la década de los 70.

Algunas de las películas, series y programas en las que participó fueron:

Tiempos y contrastes (1961)

Sonrisas colgate (1962)

La Farmacia de Televicuento (1962)

Agarrando parejo (1964)

Tres mil kilómetros de amor (1967)

El Aviso Inoportuno (1968)

¡Ahí madre! (1970) (como Los Polivoces)

Los Polivoces (1970-1976)

Hijazo de mi vidaza (1971)

Entre pobretones y ricachones (1973)

Somos del otro Laredo (1975)

El Show De Eduardo Segundo II (1976)

Los Polivoces 88(1988)

Escuela para brujas (1990)

Yo hice a Roque III (1993)

La Vida en risa (1994)

Club eutanasia (2005)

Hazme reír y serás millonario (2009)

Operación Skato (Eduardo ll)

Méteme gol (2011)

La Pastorela (2011)

Regio para amor (2012)

Un Refugio para el amor (2012)

La Hija de Moctezuma (2014)

El crimen del Cácaro Gumaro

Estrella2 (2014)

En el último trago (2014)

El bienamado (2017)

Marcianos vs. mexicanos (2018)

Médicos, línea de vida (2020)

