ARTMS: K-pop de altos vuelos

Más que un grupo de k-pop, ARTMS parece un coro por sus voces poderosas, sus armonías casi celestiales, pero con toques de eurodance, synthpop e hyperpop. Su nombre hace referencia a la diosa griega Artemisa, que simboliza la fuerza femenina, el renacimiento y la conexión con la luna. Todo está conectado, porque el grupo reúne a cinco exintegrantes de LOONA, que entro en hiatus (suspensión de actividades) indefinido en 2023.

ARTMS transformó su pasado en una propuesta musical y visual única. El grupo, compuesto por Heejin, HaSeul, Kim Lip, JinSoul y Choerry, debutó el 31 de mayo de 2024 con el álbum de estudio Dall, junto con la canción principal " Virtual Angel”. Es por ello que adn Noticias platicó con ellas en exclusiva.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ARTMS es un proyecto bien establecido. ¿LOONA seguirá formando parte de su esencia?

HeeJin: Creemos que sí, sin duda. Primero fuimos LOONA, y gracias a eso existe ARTMS. Por lo tanto, como ARTMS, es un nuevo comienzo, pero también una continuación de la historia que queremos mostrar a la gente. A nuestros fans también les gusta que la historia continúe al estilo ARTMS.

En 2024 se presentaron en México como parte de su gira “Moonshot” y regresarán este 7 de diciembre con “Grand Club Icarus” para ofrecer un espectáculo con sus éxitos, visuales y actuaciones para recordar. Además, el nombre de la gira no es accidental, es un lugar para todos aquellos que se sienten con el alma herida o con las alas rotas, pueden sanar para volver a volar.

Ustedes ya se presentaron en México, ahora que conocen al público, ¿están preparando de alguna manera especial para su próximo concierto?

JinSoul: En comparación con nuestra última vez en México durante la gira "Moonshot", esta vez el Grand Club Icarus tiene un concepto de club y hemos intentado elaborar un repertorio que lo refleje. También hemos reordenado nuestras canciones para que se ajusten a ese concepto, y hay nuevos solos de nuestros miembros, así que creo que va a ser un espectáculo muy divertido.

ARTMS revisitó el mito de Ícaro (el héroe griego que voló demasiado alto) pero cambó la tragedia por un mensaje de esperanza. En esta versión nos dicen que en algún momento podemos caer, pero también podemos levantarnos.

¿Alguna de ustedes siente especial predilección por los personajes mitológicos? ¿Cuál es su favorito y por qué?

Choerry: Me encanta Artemisa, pero personalmente mi favorita sería Atenea. Es muy versátil y completa, respetada tanto por los dioses como por las personas, por eso me gusta tanto.

Kim Lip: Cuando era más joven me gustaba mucho leer sobre mitologías griegas y romanas. Mi favorita es la del amor de Eros y Psique. A veces me pregunto por qué su historia de amor me impactó tanto a una edad tan temprana, y supongo que siempre me ha gustado el género romántico.

Con ARTMS, han estado muy activas en diferentes partes del mundo. ¿Han tenido la oportunidad de escuchar música de otros países? ¿Hay algún ritmo que les gustaría probar?

HaSeul: Hasta ahora hemos probado muchos géneros. Me encantaría probar un sonido de banda refrescante para nuestro próximo lanzamiento, creo que sería un nuevo tipo de reto para nosotros.

ARTMS busca dar paso a algo mucho más rico musicalmente, pero sin duda, otra de sus fortalezas son las emociones que transmiten con sus canciones.

Para que el público mexicano las conozca más, ¿pueden decirnos una emoción con la que se identifiquen?

Kim Lip: Creo que me quedo con «sorprendido». Mucha gente me dice que parezco muy dura, pero cuando me conocen, se sorprenden al descubrir que soy todo lo contrario, y espero que nuestros fans descubran cómo soy por dentro al verme actuar en el escenario. ¡Y también espero sorprender a nuestros fans con lo increíbles y divertidos que son nuestros conciertos!

JinSoul: Yo diría que... ¿introvertida? ¿Tímida? Hacer muchos conciertos me ha hecho darme cuenta de ello (risas). Me gustaría gritar cosas como «¡haced ruido!», pero todavía no me he atrevido.

HeeJin: Creo que sería la «emoción» que siento en el escenario. Los ídolos pasan por muchos conceptos diferentes y, en lugar de encajar en un solo estilo, yo soy del tipo que puede adaptarse y absorberlos todos. Esa versatilidad me permite mostrar muchas facetas diferentes de mí misma.

Choerry: Creo que sería «alegría». Cada vez que estoy en el escenario, también cuando actúo en México, me invaden la alegría y la felicidad, pero también pienso que me gustaría que nuestros fans sintieran lo mismo en ese momento. Siempre lo doy todo en el escenario para poder devolverle a la gente esas emociones.

HaSeul: Creo que soy «amor». Cada vez que estoy de gira, pienso en todo el amor que recibo y en lo feliz que soy de formar parte de ARTMS.

Por cierto, el nombre de su fandom es OURII porque lleva la quinta letra de cada nombre de las integrantes, además de significar "nosotros" en coreano (우리), y en inglés, es un juego de palabras que une "our" (nuestro) y II (el número dos en romano), un número para a ARTMS y otro para sus fans. En México tiene una fanbase bastante sólida, debido al fandom de LOONA Orbit, que sigue fieles a los proyectos de todas las exintegrantes del grupo.

Para quienes se interesen en ver a ARTMS este 7 de diciembre, además del boleto hay otros beneficios con mayor costo:

• Pista General: $900 MXN

• VIP: $1,800–$2,000 MXN (Ingreso anticipado + acceso prioritario a merchandising + Hi-Touch)

• VVIP Meet & Greet: $4,000 MXN (Incluye foto grupal con ARTMS, photocard exclusivo, postal, ingreso anticipado y prioridad en merch.)

• OURII+ (Fotos Individuales): $1,000 MXN por integrante (ofrece foto individual y póster autografiado —ojo— estos paquetes no incluyen boleto para el show; es obligatorio tener entrada para participar).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

