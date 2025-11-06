MINSEO, la nueva voz de la balada coreana, debuta en México

Conocida por su voz cálida y emocional, MINSEO ha conquistado al público internacional como intérprete del OST de k-dramas de fama mundial. Este evento marca su debut oficial en México, ofreciendo a los fans una experiencia cercana y única.

“Estoy muy emocionada e ilusionada de encontrarme con los fans de México. Les invito a escuchar las canciones reconfortantes que he preparado y a venir a pasar un buen momento con la familia y los amigos”, en las propias palabras de la cantante.

Kim Min-seo nacida el 9 de abril de 1996, es una de las figuras más destacadas de la escena de balada e indie K-pop. Su carrera comenzó en 2015 cuando fue parte del Top 8 de Superstar K7, y continuó como vocalista invitada en el proyecto Monthly Yoon Jong-Shin (2016–2017).

Antes de su debut oficial, causó sensación en la industria musical al lograr un all-kill en las listas de música y dos medallas de oro en programas musicales con la versión de respuesta de "Like"

Debutó oficialmente en 2018 con el sencillo The Grand Dreams (멋진 꿈), incluido en el proyecto The Diary of Youth, donde también destacan temas como Weird You y 2cm (feat. Paul Kim).

Además de su trabajo solista, MINSEO ha interpretado canciones para diversas bandas sonoras (OST) de series y películas coreanas, entre ellas:

• The Handmaiden (2016) – colaboración con Ga-in

• Jugglers (2017)

• He Is Psychometric (2019)

• Doctor John (2019)

• Moonshine (2022)

• King the Land (2023)

MINSEO se presentará en concierto íntimo el domingo 9 de noviembre, de 13:00 a 14:00 horas, en el Foro del Tejedor. Los boletos se pueden adquirir en este enlace minseo.boletia.com y van de los 400 pesos a los 700 pesos. Quienes adquieran el VIP tendrán asiento en primera fila, una foto Polaroid con MINSEO y póster autografiado

Para mayores informes puedes contactar a @tuyyo_x_ / eventos@tuyyox.com

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.