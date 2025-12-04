¡Regresa la Motomami! Rosalía anuncia gira en México y esta es la fecha de venta de boletos

La cantautora española Rosalía anunció su nueva gira por México "LUX TOUR 2026" en el que se presentará en tres estados de la República el próximo 2026. De esta manera marca un regreso glorioso por tierra azteca luego de su gran show en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los conciertos de la cantante de "BIZCOCHITO" se realizarán entre el 15 y el 26 de agosto de 2026 y para que sus fans estén más que preparados ya reveló la fecha en que estarán a la venta los boletos.

¿Cuándo se pondrán a la venta los boletos de Rosalía?

La preventa de boletos será el 10 de diciembre de 2025, mientras que la venta general se realizará a partir del 11 de diciembre. Los estados en donde presentará su gira son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y las fechas quedan de la siguiente manera:

Palacio de los Deportes: 24 y 26 de agosto de 2026

Arena VFG: 15 de agosto de 2026

Arena Monterrey: 19 de agosto de 2026

Hay que señalar que Rosalía anunció su gira por México a casi un mes de que lanzara su cuarto álbum de estudio "LUX" en el que explora nuevos estilos como sonidos orquestales, ópera, religiosidad, así como melodías profundas y místicas.

Canciones de "LUX" de Rosalía

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo Piange Diamanti

Berghain (feat. Bjork y Yves Tumor)

La Perla (feat. Yahritza y su Esencia)

Mundo Nuevo

De Madrugá

Dios es un stalker

La Yugular

Sauvignon Blac

La Rumba del Perdón (feat. Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz)

Memória

Magnolias

