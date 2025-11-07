Lista de nominados a los Grammy 2026, bautizado como el “año del pop”

Los nominados a los Grammy 2026 fueron anunciados este viernes por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, destacando a figuras como:



Kendrick Lamar

Lady Gaga

Bad Bunny

Sabrina Carpenter

La ceremonia se llevará a cabo el 1º de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión internacional en CBS y Paramount+.

Este año, la competencia abarca 95 categorías, consolidando la diversidad del panorama musical contemporáneo, desde el pop y el rap hasta el country, el R&B y la música latina. Las playlists oficiales de los Grammy ya están disponibles en Spotify y Apple Music para que los fans comparen a sus artistas favoritos.

Álbumes y grabaciones nominados

En Álbum del Año, destacan:



“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny

de Bad Bunny “MAYHEM” de Lady Gaga

de Lady Gaga “GNX” de Kendrick Lamar

de Kendrick Lamar “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter

Cada producción representa una visión distinta de la música moderna, desde la experimentación rítmica hasta la introspección lírica.

Por su parte, Grabación del Año incluye himnos como “luther” de Kendrick Lamar con SZA y “WILDFLOWER” de Billie Eilish, reafirmando la fuerza del streaming como plataforma de impacto cultural.

El dominio del pop y la nueva generación de artistas

El pop sigue siendo el corazón de los Grammy. Justin Bieber, Miley Cyrus y Teddy Swims compiten con Lady Gaga por Mejor Álbum Pop Vocal, mientras que Sabrina Carpenter arrasa con “Manchild” en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista.

Entre los nuevos talentos, nombres como Olivia Dean, KATSEYE, The Marias y Lola Young emergen con fuerza, marcando una transición generacional hacia sonidos más frescos e híbridos entre el soul, el indie y el R&B.

Rap, rock y alternativo

El rap mantiene su protagonismo con Kendrick Lamar, Tyler, The Creator y Clipse encabezando Mejor Álbum Rap. Sus letras abordan temas sociales y personales, reflejando la madurez del género.

En rock y alternativo, bandas como Linkin Park, Turnstile y Deftones regresan con fuerza, mientras que artistas como Hayley Williams y Yungblud aportan frescura emocional a la escena guitarrera.

Bad Bunny y Karol G al frente de la música latina y global

La presencia latina se consolida con Bad Bunny liderando las nominaciones urbanas y Karol G destacando en Mejor Álbum Pop Latino junto a Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz.

Estos reconocimientos reflejan la influencia del idioma español y los ritmos urbanos en el mercado internacional, posicionando a América Latina como epicentro creativo de la industria.

Lista completa de nominados a los Grammy 2026

Álbum del Año:



“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T y Malice)

“MAYHEM” – Lady Gaga

“GNX” – Kendrick Lamar

“MUTT” – Leon Thomas

“CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Grabación del Año:



“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar ft. SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ ft. Bruno Mars

Canción del Año:

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Bruno Mars y Rosé

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – KPop Demon Hunters

“luther” – Kendrick Lamar ft. SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

Mejor Álbum Rap:



“Let God Sort Em Out” – Clipse

“Glorious” – GloRilla

“God Does Like Ugly” – JID

“GNX” – Kendrick Lamar

“Chromakopia” – Tyler, The Creator

Mejor Álbum Rock:



“Private Music” – Deftones

“I Quit” – Haim

“From Zero” – Linkin Park

“Never Enough” – Turnstile

“Idols” – Yungblud

Mejor Canción Rock:



“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 y Vessel2 (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James y Hayley Williams (Hayley Williams)

“Never Enough” – Daniel Fang y otros (Turnstile)

“Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz (Yungblud)

Mejor Álbum Pop Vocal:



“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” – Miley Cyrus

“MAYHEM” – Lady Gaga

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista:



“Daisies” – Justin Bieber

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Disease” – Lady Gaga

“The Subway” – Chappell Roan

“Messy” – Lola Young

Mejor Artista Nuevo:



Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum Dance/Electrónico:



“Eusexua” – FKA Twigs

“Ten Days” – Fred Again..

“Fancy That” – PinkPantheress

“Inhale / Exhale” – Rüfüs Du Sol

“F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3” – Skrillex

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:



“Defying Gravity” – Cynthia Erivo y Ariana Grande

“Golden [From KPop Demon Hunters]” – HUNTR/X

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé y Bruno Mars

“30 for 30” – SZA y Kendrick Lamar

Mejor Canción de R&B:

“Folded” – Darius Dixson (Kehlani)

“Heart of a Woman” – David Bishop y Summer Walker

“It Depends” – Nico Baran y otros (Chris Brown ft. Bryson Tiller)

“Overqualified” – James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr

“Yes It Is” – Jariuce Banks y otros (Leon Thomas)

Mejor Álbum de R&B:

“Beloved” – Giveon

“Why Not More?” – Coco Jones

“The Crown” – Ledisi

“Escape Room” – Teyana Taylor

“Mur” – Leon Thomas

Mejor Canción Country:



“Bitin’ List” – Tyler Childers

“Good News” – Michael Ross Pollack y otros (Shaboozey)

“I Never Lie” – Carson Chamberlain y otros (Zach Top)

“Somewhere Over Laredo” – Andy Albert y otros (Lainey Wilson)

“A Song to Sing” – Jenee Fleenor y otros (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor Álbum de Pop Latino:



“Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro

“Bogotá (Deluxe)” – Andrés Cepeda

“Tropicoqueta” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“¿Y ahora qué?” – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana:

“DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS” – Bad Bunny

“Mixteip” – J Balvin

Otros destacados del género urbano internacional

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales:



“How to Train Your Dragon” – John Powell

“Severance: Season 2” – Theodore Shapiro

“Sinners” – Ludwig Göransson

“Wicked” – John Powell y Stephen Schwartz

“The Wild Robot” – Kris Bowers

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales:



“As Alive as You Need Me to Be” – Tron: Ares

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied to You” – Sinners

“Never Too Late” – Elton John: Never Too Late

“Pale, Pale Moon” – Sinners

“Sinners” – Sinners

Mejor Video Musical:



“Young Lion” – Sade

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“So Be It” – Clipse

“Anxiety” – Doechii

“Love” – OK Go

