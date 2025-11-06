Todo lo que tienes que saber de LUX el nuevo disco de Rosalía

La espera terminó: Rosalía , una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, lanzó su esperado cuarto álbum de estudio, "LUX". En esta obra, la artista explora nuevos estilos, envolviéndose en religiosidad, ópera y sonidos orquestales, y mezclando virtuosismo con un profundo sentido místico.

La portada de "LUX" muestra a la artista española (catalana) vestida con un hábito de monja. Así, este proyecto totalmente innovador, lanzado tres años después de "Motomami", marca su nueva era musical.

Una vez más, Rosalía apuesta por un álbum con un concepto definido, al igual que lo hizo en "El mal querer".

Canciones de "LUX" de Rosalía

El álbum está dividido en cuatro movimientos, cada uno con un estilo, narrativa y desarrollo temático propios que juntos forman una obra cohesiva. Cada uno de ellos narra una parte de una evolución espiritual, desde la oscuridad inicial hasta la revelación.

Además, el disco cuenta con colaboraciones de artistas femeninas importantes.



Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo Piange Diamanti

Berghain (feat. Bjork y Yves Tumor)

La Perla (feat. Yahritza y su Esencia)

Mundo Nuevo

De Madrugá

Dios es un stalker

La Yugular

Sauvignon Blac

La Rumba del Perdón (feat. Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz)

Memória

Magnolias

Rosalía canta en 13 idiomas distintos a lo largo del álbum, manifestando su intento de conectar profundamente con la experiencia humana y el amor. Publicado por Columbia Records y Sony Music, mezcla géneros como flamenco, ópera, electrónica y pop.

Rosalía celebra el lanzamiento con fiesta en México

Previo al lanzamiento oficial del álbum, Rosalía sorprendió a sus fans con una visita a la Ciudad de México a finales de octubre de 2025. Durante su paso por la capital, organizó una exclusiva listening party en la que dio a conocer "LUX" ante un reducido grupo de invitados provenientes de los ámbitos del arte, la moda y la música.

El encuentro tuvo lugar en una elegante casona ubicada en el corazón del Centro Histórico.

La artista explicó que "LUX" está inspirado en la mística femenina y las mujeres santas de distintas culturas, entre ellas Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima o Hildegarda de Bingen. "Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo", afirmó la cantante, que también subrayó: "Siento devoción por la música".

