Dua Lipa enciende el GNP al cantar “Oye mi Amor” con Fher de Maná

Dua Lipa conquistó México e hizo historia en el estadio GNP al cantar “Oye mi Amor” a lado de Fher de Maná, la icónica banda de pop-rock.

Publicado por: Adriana Pacheco

¡Dua Lipa lo hizo otra vez! En su segundo concierto en el estadio GNP, la cantante y compositora británica, invitó a Fher de Maná al escenario para interpretar “Oye mi Amor”.

Es la segunda canción en español que interpreta pues en su primer concierto maravilló a los capitalinos con “Bésame mucho”
Los fanáticos explotaron de la emoción cuando Dua Lipa invitó a Fher de Maná al escenario

CDMX
