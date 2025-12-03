Dua Lipa enciende el GNP al cantar “Oye mi Amor” con Fher de Maná

¡Dua Lipa lo hizo otra vez! En su segundo concierto en el estadio GNP, la cantante y compositora británica, invitó a Fher de Maná al escenario para interpretar “Oye mi Amor”.

Es la segunda canción en español que interpreta pues en su primer concierto maravilló a los capitalinos con “Bésame mucho”

Los fanáticos explotaron de la emoción cuando Dua Lipa invitó a Fher de Maná al escenario