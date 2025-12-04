No puedo ver a mis hijos: Elton John habla sobre la infección que lo dejó ciego de un ojo
Las infecciones oculares ocurren cuando bacterias, virus, hongos o parásitos entran al ojo y pueden provocar daños severos como en el caso de Elton John.
El cantante británico Elton John reveló que ha quedado ciego debido a una infección que contrajo durante un viaje y la situación a la que se enfrenta ha sido devastadora pues ya no puede leer, ver la tele ni ver a sus hijos.
Elton John pierde la vista tras contraer infección
Durante una entrevista con Variety, el intérprete de "Goodbye Yellow Brick Road" confesó que desde que se contagió hace 15 meses su estilo de vida ha cambiado radicalmente y ha sido una situación muy compleja.
Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, estos últimos meses han sido un desafío porque no he podido ver nada
-dijo el cantante.
El artista contó que la infección en el ojo se desarrolló durante el verano en el sur de Francia y ha requerido meses de recuperación. Su esposo David Furnish explicó que se ha sometido a diversos tratamientos, la retina de su ojo derecho esta dañada y no se pueden curar de forma natural y el izquierdo también resultó dañado.
A pesar de la situación a la que se enfrenta el cantante quiere presentarse en Rock & Río en Brasil y se especula que podría realizar más conciertos en otros países.
Infecciones oculares
Las
infecciones oculares
ocurren cuando bacterias, virus, hongos o parásitos entran al ojo y pueden desarrollarse en cualquier parte del ojo como la córnea, la conjuntiva o el interior del globo ocular. Algunos de los síntomas más comunes son:
- Dolor ocular
- Ojos rojos
- Mucosidad, secreción acuosa o espesa de los ojos
- Sensibilidad a la luz
- Visión borrosa
- Picazón o ardor en los ojos
- Despertarse con un ojo hinchado
- Hinchazón y enrojecimiento de los párpados
Existen varios tipos de infecciones oculares entre las que se encuentran:
- Úlcera corneal o queratitis que provoca una inflación de la cúpula transparente del ojo o córne
- Endoftalmitis que es una infección dolorosa dentro del ojo
- Conjuntivitis que ocasiona ojos rojos y pegajosos
- Celulitis preseptal u orbitaria que afecta los párpados o la cuenca del ojo
