Annie, are you okay? Estreno, tráiler y todo sobre “Michael” la película biográfica del rey del pop, Michael Jackson

Michael Jackson fue una figura musical que trascendió a través de generaciones, su influencia en la cultura popular de los años 90 lo llevaron a convertirse en un ícono artístico, con una voz espectacular y una habilidad inigualable para bailar se convirtió en el llamado rey del pop. Es por eso que a 16 años de su muerte por fin llegará a cines la película que relata su historia y vida, que además estuvo envuelta en polémica en más de una ocasión.

Tráiler subtitulado de la película de Michael Jackson

Este 6 de noviembre y tras mucho tiempo de espera por fin fue revelado el primer avance de Michael la película basada en la vida de Michael Jackson desde sus inicios en la música y el medio del espectáculo:

Estreno de la película de Michael Jackson

El filme dirigido por el estadunidense, Antoine Fuqua, llegará a las salas de cine el próximo 24 de abril de 2026 y se espera que sea todo un espectáculo visual y mostrando cómo fue el andar del rey del pop desde la época en era un niño con The Jackson 5 hasta convertirse en todo lo que representó y representaba Michael Jackson en el mundo de la música y el espectáculo.

¿Quién interpreta a Michael Jackson en su película biográfica?

Encontrar a alguien que diera la talla del rey del pop para la película de Michael Jackson no era tarea fácil, sin embargo, Fuqua optó por ir a las entrañas del artista y quien mejor que alguien de su familia para cargar con el papel como Jaafar Jackson, sobrino del icónico artista que además tiene un parecido espectacular con el intérprete de Thriller.

Jaafar tiene 29 años y nació en Los Ángeles California en julio de 1996 es hijo de Genevieve Oaziaza y Jermaine Jackson, hermano del artista. El sobrino del rey del pop es bailarín, actor y ha participado en algunos proyectos como:

Cantante con su primer sencillo titulado “Got Me Singing”

Colaborando en el video musical de Tito Jackson, “Love One Another”

Fue parte del reality show The Jacksons: Next Generation

