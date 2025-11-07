¡Al Cine! Lista de estrenos de películas imperdibles en lo que resta del 2025

Aunque ha pasado el verano y las grandes películas que se esperaban ya se han estrenado, entre ellas El Conjuro 4, Cuatro Fantásticos , Exterminio 3, Lilo & Stitch y otras más; sin embargo, todavía nos faltan algunas sorpresas en el cine que harán del invierno una época muy especial.

Es importante mencionar que en estos días se estrenan películas por las festividades que hablan acerca de la Navidad o el Año Nuevo; pero también hay grandes títulos que nos mantienen en las salas de cine para el cierre de año.

¿Cuáles son las mejores películas para el invierno?

Este año ha estado lleno de cine de todas los géneros, y ahora nos espera mucha animación, acción e incluso un poco de terror para un noviembre y diciembre emocionante para las salas de cine.

Las películas que nos esperan son:

Wicked: Por siempre

Bugonia

Eternidad

Tormento

La Empleada

Zootopia 2

Five Nights At Freddys 2

Avatar: Fuego y cenizas

Sentimental Value

Bob Esponja La Película

Anaconda



Cabe señalar que una de las cintas más esperadas es Avatar: Fuego y cenizas y se estrenará el 19 de diciembre; el director James Cameron cuenta una historia que se centra en la familia Sully y su lucha por evitar más bajas tras una muerte inesperada. Se enfrentarán a una nueva amenaza liderada por Varang, la reina del Pueblo de las Cenizas, un clan que usa la violencia para lograr sus objetivos.

Otra de las películas que despierta gran curiosidad es Zootopia 2 que fue un éxito en la animación en 2016 y después de casi una década regresa con una nueva aventura para Judy Hopps y Nick Wilde.

