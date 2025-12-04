Todos los estrenos de WB para el 2026; la productora de Hollywood apuesta fuerte para el próximo año

El 2026 promete ser un año de grandes estrenos, ya que Warner Bros , el estudio de cine y entretenimiento estadounidense que nunca descansa llevará a los cines la adaptación de novelas clásicas, así como secuelas de películas de videojuegos y superhéroes.

En los estrenos estarán de regreso grandes artistas como Margot Robbie, Jacob Elordi, Jason Momoa, Ryan Reynolds y Kristen Wiig.

¿Cuáles son las apuestas de Warner Bros?

De acuerdo con su calendario de estrenos, Warner Bros apostará por películas de los géneros de ciencia ficción, fantasía y romance. En total son 15 filmes los que verán la luz en los cines y aunque unos son más esperados que otros eso no significa que no son emocionantes.

¿Cuáles son los estrenos que llegarán en el 2026?

Cumbres Borrascosas - 12 de febrero

La Novia - 5 de marzo

Te Van a Matar - 25 de marzo

The Mummy - 16 de abril

Mortal Kombat II- 8 de mayo

Amigos animales- 5 de junio

Supergirl: Woman of Tomorrow - 25 de junio

Cut Off - 27 de julio

Flowervale Street - 14 de agosto

Clayface - 10 de septiembre

Practical Magic 2 - 17 de septiembre

Judy - 1 de octubre

Remain - 22 de octubre

El Gato con Sombrero - 6 de noviembre

Duna 3 - 19 de diciembre

¿De qué trata "Cumbres Borrascosas"?

En el marco de San Valentín llegará a los cines "Cumbres Borrascosas", historia inspirada en la mayor historia de amor de todos los tiempos. El filme trata de una pasión prohibida que se transforma en un sentimiento épico y lleno de lujuria, amor y locura.

Anhelando. Mira el nuevo tráiler de #CumbresBorrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi YA: https://t.co/LZdwKyXryK



12 de febrero, solo en cines, pic.twitter.com/tZO9z8CiX6 — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) November 19, 2025

¿De qué trata "Amigos animales"?

Es una comedia estadounidense de comedia animada de acción protagonizada por Ryan Reynolds, Jason Momoa y Vince Vaughn. La historia narra las travesías de dos animales que se embarcan en una aventura en América, pero que son perseguidos por una agente y un guardabosques.

