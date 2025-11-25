Nacho Cano se reunió con Quirino Ordaz en España; presentó a Gala Montes que debutará en Ibiza Paradise

El músico y productor Nacho Cano regresó a su hogar en Madrid, España, luego del éxito rotundo en México con ‘ Malinche, el musical ’.

El famoso recibió al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, en una reunión amistosa, a la que también asistió la actriz y cantante mexicana Gala Montes.

Nacho Cano recibe en su estudio al embajador de México en España

Este esperado espectáculo producido por Nacho Cano, marcará su bienvenida a España, así como el debut de Gala Montes en Europa.

Gala Montes interpretará Mujer contra mujer en Ibiza Paradise

Durante el encuentro con el embajador de España en México, el músico aprovechó para anunciar que la mexicana Gala Montes , quien tuvo una exitosa aparición en ‘Malinche, el musical’ y, ahora, tendrá una participación especial en la puesta en escena ‘Ibiza Paradise’.

La mexicana que tendrá el papel protagónico interpretará la icónica canción de Mecano,’ Mujer contra mujer’ en vivo en la presentación que se llevará a cabo de 'Ibiza Paradise' en la plaza de Callao, en el centro de Madrid, los días 28 y 30 de noviembre de 2025.

¿De qué se trata Ibiza Paradise de Nacho Cano?

'Ibiza Paradise' es un espectáculo con cena en vivo, con una experiencia 'sensorial única' que evoca el espíritu y la esencia de Ibiza de los años 70. Esta no es la primera vez que este show se presenta en España, pero sí es la primera vez que el productor se aventura con este formato de experiencia inmersiva y de entretenimiento total durante más de 90 minutos.

Por su parte, Gala Montes declaró a la revista People en Español: “Es emocionante porque Nacho tenía más de 20 años de no rehacer un tema de Mecano y que me haya elegido a mí me honra mucho”.

