Nuevos rumores de embarazo de Ángela Aguilar y el mensaje de Cazzu a Nodal tras dejar México

El mundo del espectáculo mexicano se ha visto sacudido esta semana por dos temas relacionados con Christian Nodal : los recientes rumores de embarazo de Ángela Aguilar y la respuesta de Cazzu tras su salida de México.

Ambos asuntos han acaparado la atención en redes sociales durante todo el fin de semana, generando debate entre seguidores y medios de comunicación.

"Me parece un descaro, me encantaría que toda está energía que le pone a las entrevistas y a los comunicados, se pusieran en conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija. Yo me siento atacada y me resulta muy violento."



Cazzu sobre el comunicado de Nodal. pic.twitter.com/bfabvgnGA6 — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) October 26, 2025

Rumores de embarazo de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reapareció en un concierto de Christian Nodal en Monterrey en medio de los rumores de embarazo que circulan desde hace meses.

La cantante lució un conjunto negro de dos piezas que dejó entrever su vientre, lo que aumentó las especulaciones entre sus seguidores.

Kunno aviva los rumores

La teoría se ha reforzado por la reciente cancelación de varias fechas de su gira por Estados Unidos, así como por los comentarios del influencer Kunno , quien adelantó que había algo importante por anunciar, aunque sin confirmar directamente un embarazo.

Hasta el momento, ni Ángela ni Nodal han hecho declaraciones oficiales sobre la posible llegada de un hijo, aunque no es la primera vez que nacen estas dudas sobre el matrimonio, tanto que el sonorense lo negó diciendo que eran jóvenes.

Durante el concierto, la pareja interpretó temas como La Chancla y Agonía, mientras los internautas analizaban cada detalle de la presentación y las imágenes de la cantante con prendas más holgadas.

Cazzu responde a Nodal antes de dejar México

Tras difundirse un comunicado del equipo legal de Christian Nodal asegurando que cumple con todas sus responsabilidades como padre, la cantante argentina decidió responder públicamente antes de salir de México.

La cantante argentina calificó las declaraciones de “descaradas” y “mentirosas”, además señaló que le resultó “muy violento” que se hiciera público el mensaje durante su etapa de trabajo en el país.

La cantante argentina desmiente negativa de reunión de Inti y Nodal

“Me encantaría que toda esa energía que se pone en comunicados se use para conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, declaró Cazzu, quien desmintió las cifras millonarias que Nodal habría aportado para la manutención de su hija Inti.

Además, aclaró que no ha habido obstáculos para que padre e hija compartan tiempo juntos, pese a la confusión generada por el cambio de equipo legal de Nodal, el cual no fue anunciado al proceso jurídico que enfrentan.

El mensaje de Cazzu desde el Auditorio Nacional

Durante su concierto en el Auditorio Nacional, Cazzu dedicó la canción Inti a las madres solteras y lanzó una frase que se volvió viral: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

La cantante reiteró su deseo de mantener un acuerdo pacífico por el bienestar de su hija y de no temer a ninguna escalada legal.

