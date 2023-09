¿Quién es Gala Montes? La participante que sustituyó a Natalia Valenzuela en La Isla 2023

Me siento contrariada. Lo que está pasando no me lo esperaba pero sí lo deseaba y lo deseaba profundamente. Son esas cosas de la vida que te cuestionas: ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Pero ahí es cuando te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios que son perfectos... Estoy embarazada