México despide al maestro del brillo Héctor Terrones y la moda nacional lamenta su pérdida

El reconocido diseñador Héctor Terrones falleció este 1° de noviembre a los 59 años, dejando un vacío irremplazable en la moda mexicana. La noticia fue dada a conocer por la periodista Maxine Woodside a través de sus redes sociales, generando un profundo impacto entre colegas y admiradores del creativo.

Conocido por su estilo glamuroso y su talento en la alta costura, Terrones fue maestro, mentor y amigo de figuras destacadas. Su muerte, confirmada posteriormente por su relacionista público Álex Rubí como consecuencia de un infarto fulminante, ha provocado una ola de homenajes en redes sociales, especialmente en un día tan simbólico como el Día de Muertos.

¿Quién era Héctor Terrones y cuál fue su legado?

Nacido en 1966 en la CDMX, Héctor Terrones encontró en la moda un lenguaje para expresar elegancia y personalidad. Estudió en la Universidad Jannette Klein, donde más tarde se convirtió en profesor, impulsando a nuevas generaciones de diseñadores. En 1995 fundó su marca homónima, HÉCTOR TERRONES, con la que revolucionó la estética nupcial en México y fue bautizado como “el rey del corsé” por su maestría en resaltar la silueta femenina.

Su visión fusionaba influencias barrocas y victorianas con la identidad mexicana, dando vida a vestidos que combinaban drama, brillo y sofisticación, convirtiéndose en sinónimo de elegancia atemporal.

¿Por qué destacó Terrones en la moda mexicana?

El diseñador destacó por su maximalismo controlado, caracterizado por bordados minuciosos, corsetería estructurada y una teatralidad que hacía de cada pasarela una experiencia emocional. Su pasión no se limitaba al diseño: también fue amante de la gastronomía y anfitrión de eventos donde arte, moda y sabor se entrelazaban.

Terrones defendía la idea de que la moda debía celebrarse y compartirse. Su frase recurrente, “la moda es alegría”, se convirtió en una filosofía que hoy inspira a jóvenes creadores.

¿Quiénes brillaron con sus creaciones?

Durante más de tres décadas, Héctor Terrones vistió a figuras emblemáticas como Itatí Cantoral, Gloria Trevi, Galilea Montijo, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Anette Michel y Lupita Jones, entre muchas otras. Su presencia en programas como nacionales lo acercó al público general, convirtiéndolo en uno de los rostros más queridos de la moda televisiva mexicana.

Su carisma y cercanía con celebridades lo posicionaron como un puente entre el espectáculo y la moda nacional, inspirando colaboraciones que elevaron la proyección internacional del diseño mexicano.

Funeral de Héctor Terrones

El velorio de Héctor Terrones se llevará a cabo este 1° de noviembre a las 16:00 horas en J. García López Pedregal, sala 7, CDMX, según informó su amiga Cecilia Galliano. Decenas de colegas, modelos y artistas han expresado su tristeza con mensajes de gratitud y admiración.

