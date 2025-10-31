Morrissey cancela conciertos en CDMX y Guadalajara; así puedes solicitar el reembolso en Ticketmaster

La emoción por ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes este 31 de octubre de 2025 se transformó en sorpresa amarga. OCESA confirmó que el icónico vocalista británico cancela sus conciertos en la CDMX y Guadalajara debido a un cuadro de agotamiento extremo. Su presentación en la capital se realizaría este viernes y la siguiente, el 4 de noviembre, en el Auditorio Telmex. Ambos eventos fueron suspendidos para permitir su recuperación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

En el comunicado oficial, OCESA explicó:

Debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos no se llevarán a cabo.

Aunque breve, el mensaje desató una ola de reacciones en redes, desde lamentos nostálgicos hasta bromas resignadas.

¿Qué pasó con la gira de Morrissey?

La gira, planeada como una celebración de más de 40 años de carrera, incluiría clásicos de The Smiths y éxitos solistas como Irish Blood, English Heart. Sin embargo, la salud del artista obligó a una pausa repentina. Morrissey, de 66 años, enfrentó cancelaciones previas por causas médicas, lo que refuerza la preocupación por su bienestar.

Reembolsos y políticas para los fans afectados

OCESA informó que quienes adquirieron boletos en línea recibirán reembolsos automáticos en sus tarjetas. Para compras en taquilla o puntos de venta Ticketmaster, el proceso iniciará el 7 de noviembre. En caso de dudas, los fans pueden consultar el portal oficial Política de compra.

Un patrón que se repite: México y el desencuentro con Morrissey

Esta es la cuarta ocasión en que el artista cancela en México. En 2013, un problema de salud lo dejó fuera del Vive Latino; en 2023, el dengue lo detuvo; en 2024, el cansancio; y ahora, nuevamente, el agotamiento extremo.

Las redes sociales se encendieron con mensajes de decepción. “La sorpresa hubiera sido que sí se hiciera”, bromeó un usuario en X. Otros piden comprensión y empatía, recordando que el cantante habló abiertamente de su vulnerabilidad y su activismo. Mientras tanto, comunidades digitales se organizan para rendirle tributo con playlists y eventos alternos.

Miguel Bosé cancela su show en Estados Unidos por problemas con la visa de trabajo [VIDEO] El cantante cancela su tan esperado concierto en el Madison Square Garden de Nueva York por retrasos en el trámite de visas, pero promete regreso.

Aún no hay nuevas fechas confirmadas, pero su equipo promete reprogramar los conciertos cuando la salud del músico lo permita. Por ahora, los fans mantienen la esperanza de que el intérprete de This Charming Man regrese pronto al escenario mexicano, más fuerte y renovado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.