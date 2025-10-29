¿Murió Leticia Calderón? Crecen rumores del fallecimiento de la actriz

La actriz mexicana Leticia Calderón apareció públicamente, tras una oleada de rumores sobre su fallecimiento, poniendo fin a la versión errónea que circuló en redes sociales.

Ella misma afirmó en su cuenta oficial de Instagram que “estoy vivita y coleando. Excelente semana”, acompañando el mensaje con una fotografía sonriente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué nació el rumor de la muerte de Leticia Calderón?

Los rumores se originaron al difundirse un video manipulado en el que se atribuía a una presentadora la noticia de su muerte. El material mostraba movimientos labiales y faciales poco naturales, lo que hace pensar que fue creado con tecnologías de inteligencia artificial.

¿De dónde viene el video falso?

El video que generó alarma fue ampliamente compartido en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Allí se veía a una conductora señalada anunciando la muerte de Leticia Calderón, aunque la alteración —desincronización labial, expresiones faciales atípicas— sugiere manipulación tecnológica.

Tito Vasconcelos: el cabaret como trinchera de libertad y humor político [VIDEO] Desde los escenarios del Cabaretito hasta los foros universitarios, Tito Vasconcelos ha hecho del arte un acto de resistencia.

La intérprete comentó que su círculo y producción se vieron preocupados. “La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó… sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien”, relató la conductora en entrevista.

Este tipo de engaños subraya el peligro del llamado deep‑fake , herramienta que facilita la creación de vídeos falsos que imitan a personas reales, lo que puede llevar a una rápida difusión de falsas noticias.

¿Quién es Leticia Calderón?

Leticia Calderón nació en la Ciudad de México. Desde muy joven ingresó al mundo de la actuación, donde se desarrolló en varios protagónicos en la televisión —con series y telenovelas—, además de teatro.

Durante los años 2000 a 2008, se alejó parcialmente de los melodramas para dedicarse a la crianza de sus hijos, uno de los cuales tiene síndrome de Down .

La desinformación sobre la muerte de personalidades públicas se ha vuelto una práctica recurrente en redes sociales y, en el caso de Leticia Calderón, ejemplifica cómo un video manipulado puede generar confusión y alarma en la familia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.