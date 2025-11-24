Muere Gabriela Castrejón Michel, la madre de Aislinn Derbez

Este 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez , quien tenía 65 años y tuvo una carrera como actriz de doblaje, trabajando en películas de Disney como Tinker Bell.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia Gabriela Michel", escribieron en sus redes sociales, reconociendo la amplia trayectoria que tuvo, enviando sus condolencias a familiares y amigos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién era Gabriela Michel? La madre de Aislinn Derbez

Gabriela nació en la CDMX en 1960 y comenzó a formarse como actriz desde temprana edad. De hecho, llegó a contar que fue justamente en la Escuela de Actuación y Danza en la colonia Del Valle en donde conoció a Eugenio Derbez, con quien tuvo una relación en los 80's.

Eugenio y Gabriela tuvieron una hija, Aislinn Derbez, aunque se separaron al poco tiempo. Años después, se casó con el conductor y también actor de doblaje, Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más.

Algunas de las actuaciones de voz más destacadas en su carrera son:



Esposas Desesperadas

Juego de Gemelas

Sex and the City

Tinker Bell

Hannah Montana

¿De qué murió Gabriela Michel?

La familia de la actriz todavía no se ha pronunciado sobre su muerte. Hasta ahora, solo existe la versión de la influencer Jacqueline Martínez "Chamonic", quien informó que Gabriela sufrió un accidente en su casa y eso le habría provocado severas complicaciones de salud.

Por lo pronto, miles de fanáticos han compartido sus condolencias y su pésame en las redes sociales de Aislinn Derbez, en la espera de que haga alguna publicación al respecto en un futuro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.