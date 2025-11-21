Brendan Fraser confirma su regreso como Rick O’Connell en La Momia 4

Brendan Fraser confirmó que volverá como Rick O’Connell en La Momia 4, un anuncio que desató una ola de nostalgia y entusiasmo entre millones de fans. El actor reveló que aceptó la propuesta con absoluta convicción y celebró que, después de 20 años, por fin llegará la secuela que siempre imaginó. Universal Pictures trabaja ya con un equipo creativo renovado y con una visión que busca honrar el espíritu original de la franquicia.

La cuarta entrega todavía no tiene sinopsis ni fecha de estreno, pero Fraser adelantó que será una continuación directa de las dos primeras películas. La elección de directores, productores y guionista apunta a un proyecto ambicioso que mezcla aventura clásica, humor y un toque moderno de terror.

Getty Images “He estado esperando esta llamada por 20 años”, declaró el actor con una sonrisa que se siente genuina y cargada de emoción.

Una confirmación que los fans llevaban años exigiendo

El propio Fraser confesó que había esperado la llamada durante dos décadas. La tercera parte funcionó como un capítulo aislado y no como la secuela emocional que pretendía hace años. Esta nueva película intenta cerrar ese vacío narrativo y recuperar la química, el tono y la estética que marcaron a toda una generación.

El regreso ocurre en un momento especial para la carrera del actor. Después del reconocimiento global que obtuvo por The Whale, el público lo ve como un símbolo de resiliencia y talento. La franquicia recupera así a su figura más representativa.

Un elenco con nostalgia y posibles sorpresas

Brendan Fraser está confirmado al 100%. Universal mantiene conversaciones con Rachel Weisz para traer de vuelta a Evelyn, un movimiento que muchos consideran crucial porque la pareja Rick–Evie definió la identidad de la saga. La reunión de Fraser con Patricia Velásquez, John Hannah y Oded Fehr en julio elevó las expectativas sobre posibles regresos.

Patricia Velásquez | Facebook El rencuentro ocurrió en julio de 2025, en la Fan Expo Denver y en agosto de 2025, en la Fan Expo Chicago.

Otros actores podrían integrarse en cameos que apelan al recuerdo colectivo. La ausencia de Arnold Vosloo todavía genera especulación, aunque el estudio no descarta una aparición especial que conecte con los villanos originales.

¿Quiénes estarán detrás de la nueva secuela?

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por revitalizar Scream y dirigir Ready or Not y Abigail, toman el mando. Su estilo combina energía visual, humor y atmósferas tensas, ideales para actualizar el universo de La Momia. La producción también incluye a Sean Daniel, figura histórica de la franquicia.

El guion corre a cargo de David Coggeshall, quien prepara una historia que retoma el legado emocional de Rick y Evie.

