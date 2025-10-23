¡De luto! Confirman lamentable fallecimiento de Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita

Este jueves 23 de octubre, se confirmó la muerte del famoso vocalista de La Sonora Dinamita, el carismático y talentoso Toño Peregrino, a los 52 años de edad.

La noticia causó conmoción entre los fans de la agrupación y en el mundo artístico que se despide hoy de una de las figuras más importantes de la música tropical, cuya voz y ritmo puso a bailar a millones alrededor del mundo. Te contamos los detalles.

¿De qué murió Toño Peregrino?

La noticia del sensible fallecimiento de Toño Peregrino fue conformada en las redes sociales de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, donde los miembros de la agrupación dejaron un conmovedor mensaje a manera de despedida para su vocalista.

La agrupación que reúne éxitos como “Se me perdió la cadenita”, “Escándalo” y “Mi cucu” compartieron un video con una recopilación de algunas presentaciones del famoso y en el que reconocieron su talento inigualable. Asimismo, expresaron sus condolencias a los familiares del cantante.

“Hoy la música tropical está de luto. La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, se lee en la publicación de la Sonora Dinamita en su página de Facebook.

Hasta el momento se desconocen las causas de la repentina muerte de Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita.

¿Quién era Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez, mejor conocido como Toño Peregrino,provenía de una familia muy talentosa, pues era sobrino de Toña ‘La Negra’ e hijo del músico ‘El Negro’ Peregrino. Su impactante voz y talento lo llevó a compartir escenario con Celia Cruz, la Orquesta La Libertad y la propia Sonora Dinamita.

El cantante originario de Veracruz mostró su inclinación por la música desde muy pequeño, especialmente hacia las percusiones, por lo que con el tiempo llegó a dominar congas, bongós y timbales.A los 19 años dejó su natal Veracruz para seguir su destino musical en la Ciudad de México, donde llegó a lugares emblemáticos como el Teatro Blanquita.

Su paso por agrupaciones como La Orquesta La Libertad y La Sonora Dinamita lo consolidaron por siempre como una figura icónica de la música tropical.

¿Cuándo estuvo Sandra Itzel en La Sonora Dinamita?

Sandra Itzel, integrante de La Granja VIP, formó parte de La Sonora Dinamita durante el período en que el grupo fue dirigido por Elsa López, desde 2019 hasta su salida a finales de 2023. No coincidió con Toño Peregrino.

