El fin de un romance hollywoodense; Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban sorprendieron al mundo del espectáculo al confirmar su separación luego de 19 años de matrimonio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La noticia fue confirmada por la revista People , que detalló que la actriz australiana, ganadora del Oscar, de 58 años, y el cantante de country, de 57, han decidido tomar caminos distintos tras varios meses de distanciamiento.

De acuerdo con fuentes cercanas, la familia Kidman ha estado muy presente en este proceso. La hermana de la actriz, Antonia, ha sido un pilar en el que Nicole se ha apoyado para sobrellevar la ruptura.

Nicole Kidman and Keith Urban's Relationship Timeline: Look Back at Their 19-Year Marriage Before Split https://t.co/4VmrnRfX3t — People (@people) September 29, 2025

Intentos por salvar la relación

Las mismas fuentes explicaron que personas allegadas a la pareja señalaron que Kidman intentó mantener vivo el matrimonio; sin embargo, las diferencias se hicieron irreconciliables.

“Ella no quería esto, ha estado luchando por salvar la relación”, comentó una fuente citada por People.

Por su parte, el portal TMZ fue el primero en reportar que la pareja llevaba meses viviendo separada. Según su versión, el distanciamiento comenzó desde el inicio del verano, lo que habría marcado el principio del fin para una de las uniones más sólidas de la industria.

La icónica canción “Something Stupid” de Robbie Williams y Nicole Kidman [VIDEO] Han pasado más de 20 años de que salió esta icónica canción; sin embargo, sigue siendo un referente del romanticismo cuando se habla del tema.

Así fue la historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas favoritas de Hollywood por su discreción y el apoyo mutuo en sus respectivas carreras.

Fruto de su relación nacieron sus dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, así como Faith Margaret, de 14. Ambas han crecido alejadas de los reflectores, aunque la familia se ha dejado ver ocasionalmente en alfombras rojas y eventos musicales.

Kidman, además, fue anteriormente esposa de Tom Cruise , con quien adoptó a Isabella y Connor; no obstante, se separaron por la cercanía del actor a la cienciología.

Kidman sigue con su carrera

A pesar de la crisis en su matrimonio, tanto Kidman como Urban continúan con sus carreras activas. La actriz acaba de concluir el rodaje de Practical Magic 2 en Londres, mientras que el músico sigue en gira y trabajando en nuevos proyectos discográficos.

Hasta ahora, ni Kidman ni Urban han emitido un comunicado oficial sobre los términos de su separación, aunque se espera que en los próximos meses den más detalles sobre acuerdos familiares y su futuro como padres.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.