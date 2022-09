Qué es el deepfake, cómo detectarlo y cuál es su importancia

Actualmente existen muchas plataformas para comunicar y publicar imágenes, texto y videos, la información en el mundo del Internet es muy extensa, sin embargo, con este auge también han crecido algunos aspectos no tan positivos, como las noticias falsas (fake news) o el deepfake, ¿Sabes qué es? Te contamos.

¿Qué es el deepfake?

El deepfake es una técnica de manipulación que usa la inteligencia artificial, viene de Deep Learning, es decir, aprendizaje profundo y es utilizado para fines de engaño. Se crean imágenes d eventos o personas falsos.

¿Cómo puede detectarse el deepfake?

De acuerdo con información de la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores hay varias formas en las que puedes detectar si trata de un deepfake, sin embargo, quizá algunas veces no están las señales tan visibles. Por ejemplo, el parpadeo, es un aspecto relevante ya que los humanos solemos parpadear una vez cada 2-8 segundos, por lo que, en un deepfake la persona tendría menos parpadeos poque el algoritmo de los deepfakes no puede parpadear tanto.

Otra de las formas en las que se puede detectar es si el cuerpo de la persona tiene características que no coinciden, tales como músculos pronunciados, tatuajes o color de piel diferente.

Además, es importante fijarse en la fuente de grabación, ya que esto puede ayudar a conocer el contexto de la publicación y saber si el video es falso o no. Teniendo esto en cuenta, el sonido de grabación también es importante porque algunas veces no se ajusta el sonido y no existe una sincronización de labios bien implementada, clara señal de que es un deepfake.

Este video es una muestra de deepfake, en el que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama llama de una forma insultante a Donald Trump, lo cual es una forma en la que la gente puede darse cuenta de los alcances de manipulación de la inteligencia artificial. ¿Ya lo habías visto? Aquí te lo dejamos.

Muestra de deepfake con el expresidente de EUA, Barack Obama

Positivo y negativo del deepfake

Si bien el deepfake es una técnica que manipula para crear imágenes falsas, es importante conocer que existe una forma positiva de mirar esta operación, por ejemplo, desde la perspectiva del arte, ya que, el museo de Dalí cuenta con un deepfake del pintor que presenta sus obras y se toma selfies con los visitantes. ¡Interesante y tecnológico!

Por otra parte, algunas personas han utilizando esta técnica para engañar en el ámbito laboral, en lugar de que mientran en su Currículum Vitae, lo hacen a través de deepfake en una videollamada, aunque, de acuerdo con información de del FBI, la finalidad de los impostores es robar información de la empresa para utilizarla con fines ilícitos.

