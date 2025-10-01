Así fue la primera foto publicada en Instagram

Un dato poco conocido es que la primera foto de Instagram fue en México. Durante el viaje donde fue creado el primer filtro de Instagram, de manera casi accidental se tomaría la que se convertiría oficialmente en la primera foto de la app.

Esa primera imagen fue la de un perro golden retriever en un puesto de tacos, en el que también se ve un pie de su novia. Esa publicación data del 16 de julio de 2010 y fue bautizada como “test”.

Hasta el día de hoy, la foto sigue en el perfil de Systrom , quien en varias ocasiones ha declarado que de haber sabido que esa sería la primera foto de Instagram, se hubiera esforzado más.

Así nació Instagram

Este 2025 Instagram festeja 15 años de existencia, la red social de fotografía fundada por los egresados de Stanford Kevin Systrom y Mike Krieger en San Francisco, hoy tiene un valor equivalente a más de mil millones de dólares.

Originalmente Instagram se llamaría Burbn y se pensaba utilizar como una aplicación de check-in. Posteriormente al mirar que era demasiado similar a Foursquare, la aplicación se reorientó a la función de compartir fotos.

En un contexto de gran auge digital es que surge Instagram. Uno de sus mayores aciertos fue quizá el tratar de ofrecer algo diferente y no rivalizar con FB, que por el 2010 era todavía algo novedoso que se seguía extendiendo a pasos agigantados.

El gran éxito de Instagram se debe en gran medida al desarrollo tecnológico de los smartphones, que por 2010 empezaban a tener una mayor calidad en sus cámaras.

Esto en conjunto al ojo fotográfico que tenía Kevin Systrom, quien desde muy joven tuvo una pasión por los viajes y la fotografía, ayudaron a forjar lo que posteriormente sería Instagram.

La idea de reestructurar la idea original de Burbn fue gracias a un viaje de Systrom a México, que por ese entonces trabajaba en Google , siendo clave para las primeras versiones de Gmail y Calendar.

Durante ese viaje dónde Instagram fue concebido. Kevin Systrom le preguntó a su novia ¿Por qué no subes fotos a Burn? Ella le sugirió agregar filtros para mejorar las imágenes.

En ese mismo viaje se creó X-pro II, el primer filtro de Instagram. Sin saberlo el gigante de la fotografía ya estaba en camino y no se detuvo nunca más.

¿Por qué se llama Instagram?

El nombre de Instagram proviene del acrónimo de dos palabras: cámara instantánea y Telegrama, ambas cosas que ofrece la plataforma, subir fotos o videos, retocarlos con filtros y escribir una descripción corta.

Uno de los ejemplos más preciosos de menos es más.

Las redes sociales más utilizadas por los mexicanos

México es uno de los países que ha experimentado un desarrollo acelerado en conectividad. Según la más reciente encuesta de conectividad del INEGI , 83.1% de la población mexicana tiene acceso a internet (2024).

Esto refleja un considerable aumento con años previos, donde la conexión a internet incrementó un 30% de 2015 a 2024. Es decir de 61.4 millones de personas, a más de 100 millones de personas con acceso a internet.

Estas cifra se puede ver reflejada también en el gran aumento de uso de redes sociales. De acuerdo con los datos del portal Statista, 114 millones de personas en México utilizan redes sociales.

Algo alarmante es que el 90% de los usuarios mexicanos acceden alrededor de 192 minutos al día, 51 minutos más del promedio mundial.

Redes sociales más usadas en México:

Facebook

YouTube

WhatsApp

Instagram

TikTok

