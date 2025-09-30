Fiscalía pide 11 años de prisión para Sean ‘Diddy’ Combs

Los fiscales de Nueva York pidieron que Sean Combs reciba más de 11 años de prisión por cargos relacionados con la prostitución, citando el miedo que sus víctimas aún sienten ante su posible liberación.

Combs fue condenado por organizar encuentros sexuales pagados entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos, incluyendo eventos prolongados que involucraban drogas y grabaciones, violando la Ley Mann .

entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos, incluyendo eventos prolongados que involucraban drogas y grabaciones, . Exnovias, incluida la cantante Cassie Ventur a, declararon haber sido presionadas, maltratadas físicamente y manipuladas durante años, sufriendo traumas físicos y psicológicos duraderos.

a, declararon haber sido durante años, sufriendo traumas físicos y psicológicos duraderos. Sus abogados argumentan que ya ha cumplido casi 13 meses en prisión , que ha mostrado cambios positivos en su comportamiento y que el consumo de drogas contribuyó a sus actos violentos.

, que ha mostrado cambios positivos en su comportamiento y que el consumo de drogas contribuyó a sus actos violentos. La sentencia está programada para este viernes; cada cargo conlleva hasta 10 años de prisión, mientras la defensa solicita una pena máxima de 14 meses.

