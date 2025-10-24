Demi Lovato vuelve al pop con “It’s Not That Deep” y nacen rumores de concierto en México

Demi Lovato vuelve al pop con el lanzamiento de It’s Not That Deep, un álbum que, en sus propias palabras, marca el renacer de su faceta más despreocupada y bailable.

Después de explorar el punk-rock en Holy Fvck (2022) y de reinterpretar sus clásicos con Revamped (2023), la cantante retoma la esencia que la catapultó a la fama: el pop electrónico lleno de energía y brillo.

IT’S NOT THAT DEEP OUT NOW!!



i’ve enjoyed every moment of this process and i hope you can feel it when you listen. i’m so glad it’s finally yours to laugh, dance, and even cry to (because let’s be real, i had to get *a little* deep) pic.twitter.com/F9MHVtMcoI — Demi Lovato (@ddlovato) October 24, 2025

Demi Lovato vuelve al pop y habla de su recuperación personal

Este nuevo material surge de la mano del productor Zhone, considerado una de las promesas más creativas de la música actual. Juntos construyen un disco con sintetizadores juguetones, ritmos EDM y letras que celebran la libertad personal.

Lovato adopta una actitud mucho más relajada, dejando atrás la rigidez de etapas anteriores y riéndose incluso de los momentos que alguna vez fueron motivo de polémica como cuando le cantó a fantasmas o cuando aseguraron que no era real por su “poker face”.

De acuerdo a la revista Rolling Stone , en It’s Not That Deep, Demi logra equilibrar lo festivo con lo emocional. Canciones como Fast y Here All Night —los primeros dos sencillo— evocan la sensación de libertad y diversión, mientras que en Sorry to Myself se muestra vulnerable y empática consigo misma, haciendo referencia a las batallas personales que ha superado y de las que ha hablado en varias ocasiones.

¿Por qué Demi dejó atrás el rock? Expertos musicales hablan

De acuerdo a críticos, con este disco, Demi Lovato demuestra que no necesita dramatismo para brillar.

Al escuchar su disco, compuesta por 11 canciones, su voz sigue siendo el centro de atención y la producción resalta su madurez musical, por lo que este noveno álbum marca una nueva etapa de la cantante de 33 años.

It’s Not That Deep es, más que un álbum de fiesta, una declaración de crecimiento: una invitación a dejar atrás los excesos, reírse de los errores, amar a los que te rodean y disfrutar el presente.

Posible concierto en el Auditorio Nacional

Aunque todavía no hay nada confirmado, en redes sociales circulan rumores sobre una posible visita de Demi Lovato a México durante 2026.

Versiones apuntan a que la cantante podría ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional en mayo del próximo año, como parte de la gira mundial que acompañaría el lanzamiento del álbum.

Aumentan los rumores de Demi Lovato en el Auditorio Nacional para el mes de mayo 2026. pic.twitter.com/GPd67GQ0Kv — Demi Lovato México 💋 (@iDemirazziMx) October 24, 2025

Si la presentación se concreta, marcaría su regreso a los escenarios mexicanos tras casi una década, pues su última visita fue en 2017 con una presentación en el Palacio de los Deportes, ya que su presentación de 2018 fue cancelada por sus problemas de salud; no obstante, visitó el país en 2024 cuando participó en el festival Hera.

En redes sociales, los fanáticos nacionales ya expresaron su entusiasmo con mensajes y hashtags en plataformas digitales pidiendo su regreso.

