Sean “Diddy” Combs recibe sentencia histórica; estos son los años que pasará en prisión

Este 3 de octubre, el intérprete de hip-hop, Sean Diddy Combs , fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión federal y una multa de 500 mil dólares.

Lo anterior tras ser declarado culpable de violar la Ley Mann al transportar personas a través de las fronteras estatales para participar en actividades sexuales ilícitas, denominadas por él como freak-offs.

El juez federal Arun Subramanian presidió la audiencia en Nueva York, donde también se impuso una “supervisión supervisada” de cinco años una vez cumplida la condena.

El polémico juicio de “Diddy” Combs

Combs, de 55 años, fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrentó cargos por tráfico sexual, asociación delictiva y transporte para la prostitución.

En julio de 2025, un jurado lo absolvió de los cargos más graves, incluyendo tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, que podrían haberle acarreado una sentencia de cadena perpetua.

Sin embargo, fue hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, relacionados con su exnovia Cassie Ventura, otra mujer identificada como “Jane” y trabajadores sexuales masculinos.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscal Christy Slavik destacó que la defensa de Combs intentó desviar la responsabilidad al atribuir su comportamiento a factores como el abuso de sustancias y problemas psicológicos, sin reconocer adecuadamente el daño causado a las víctimas

Información en desarrollo...