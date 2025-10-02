Miguel Bosé cancela su show en Estados Unidos por problemas con la visa de trabajo
El cantante cancela su tan esperado concierto en el Madison Square Garden de Nueva York por retrasos en el trámite de visas, pero promete regreso.
- Miguel Bosé suspende su gira “Un año más” en Madison Square Garden, Estados Unidos, debido a problemas con visas de trabajo para su equipo técnico y músicos
- Aunque fueron solicitadas con meses de antelación, no fueron entregadas a tiempo por las autoridades migratorias
- Hubo un sold out total para el concierto de esta noche en Nueva York. Le seguían ciudades clave como Los Ángeles y Miami
- El artista se disculpa públicamente en redes sociales y asegura que el equipo trabaja en reprogramar el evento