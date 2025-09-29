Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX para 2026 en el Halftime show
El ícono del reggaetón liderará el Apple Music Halftime Show el próximo 8 de febrero de 2026 en Levi’s Stadium, Santa Clara,California, Estados Unidos.
- Bad Bunny, el Grammy winner y superstar latino, fue anunciado por NFL, Apple Music y Roc Nation como headliner del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
- El evento se realizará el domingo 8 de febrero de 2026 en Levi’s Stadium, Santa Clara, California, en la vibrante Bay Area
- Esta presentación promete fusionar reggaetón con elementos innovadores, similar a sus shows en Coachella y WrestleMania
- La noticia generó backlash racista en redes, pero resalta el impacto del artista puertorriqueño que rompe barreras en la NFL y el entretenimiento mainstream estadounidense
- Tickets para Super Bowl LX con el Halftime Show de Bad Bunny ya están en preventa vía Ticketmaster, con paquetes VIP que incluyen acceso exclusivo al estadio y experiencias inmersivas en la Bay Area