VIDEO: Ed Sheeran conquista Garibaldi con un íntimo mini concierto sorpresa

El cantautor británico Ed Sheeran sorprendió al ofrecer un mini concierto improvisado en el icónico salón Tenampa, ubicado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México (CDMX), conocida por ser el corazón de la música mariachi.

Fueron pocas las personas que estuvieron presentes junto al cantante, quien está por lanzar su álbum “Play”. El público, compuesto por turistas y habitantes de la zona, reaccionó con asombro y entusiasmo.

Con guitarra en mano, una de las canciones que interpretó el cantante de 34 años fue “Don’t”, a la que se sumó “Angels to Fly”. Ed Sheeran no dejó pasar la oportunidad de interpretar uno de sus mayores éxitos, “Thinking Out Loud”, esta vez en una versión especial con Elena Rose y un remix al estilo banda.

Este concierto se suma a la serie de presentaciones especiales que Ed Sheeran ha realizado en los últimos meses, donde ha apostado por acercarse a su audiencia en espacios poco convencionales, como su reciente show callejero en Londres frente a la estación King’s Cross, donde presentó su nuevo sencillo “Azizam”.

