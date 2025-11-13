inklusion.png Sitio accesible
Latin Grammys 2025: lista completa de todos los ganadores

Gracias a su trayectoria de más de 60 años, Raphael recibió el reconocimiento a ‘Persona del Año’ y deleitó al público con sus grandes canciones.

Reuters
2 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Este jueves 13 de noviembre se celebra la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2025 en el Mandalay Bay South Convention Center, evento que destaca y premia lo mejor de la música latina a nivel mundial. La entrega se transmite en vivo a partir de las 6:00 p.m. a través de todas las plataformas oficiales de La Academia Latina, así como por streaming en HBO Max y TNT.

La ceremonia es conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.

En esta 26ª edición, figuras como Bad Bunny, Karol G y las sorpresas Paco Amoroso y Ca7riel son algunos de los nominados más destacados en las categorías principales, reflejando la diversidad y el impacto de la música latina.

Nominados en los Latin Grammy 2025

Álbum del año

  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú - Vicente García
  • Al Romper la Burbuja - Joaquina
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Palabra de To's Seca - Carín León
  • Caju - Liniker
  • En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor Grabación del Año

  • Baile Inolvidable - Bad Bunny
  • DTMF - Bad Bunny
  • El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
  • Lara - Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado - Liniker
  • Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Mejor Canción de Año

  • Baile Inolvidable - Bad Bunny
  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • DTMF - Bad Bunny
  • El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
  • Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
  • Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
  • #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Veludo Marrom - Liniker

En este enlace puedes conocer la lista completa de nominados por la Academia de la Grabación Latina.

Ganadores en los Latin Grammys 2025

Los galardonados hasta el momento son:

Debi Tirar más Fotos se lleva el grammy a mejor canción Urbana
Mejor Álbum de Música Mexicana’, Nicki y Carlos le dan el premio Latin Grammy a Carin León por su disco 'Palabra de To's (Seca)'
Paloma Morphy se corona como ‘Mejor Nuevo Artista’
Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi' es para Christian Nodal con su disco ‘Quien como yo’
Si antes te hubiera conocido’ de Karol G se convierte en la Canción del Año en los Latin Grammy.

