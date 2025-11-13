Latin Grammys 2025: lista completa de todos los ganadores
Gracias a su trayectoria de más de 60 años, Raphael recibió el reconocimiento a ‘Persona del Año’ y deleitó al público con sus grandes canciones.
Este jueves 13 de noviembre se celebra la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2025 en el Mandalay Bay South Convention Center, evento que destaca y premia lo mejor de la música latina a nivel mundial. La entrega se transmite en vivo a partir de las 6:00 p.m. a través de todas las plataformas oficiales de La Academia Latina, así como por streaming en HBO Max y TNT.
La ceremonia es conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.
En esta 26ª edición, figuras como Bad Bunny, Karol G y las sorpresas Paco Amoroso y Ca7riel son algunos de los nominados más destacados en las categorías principales, reflejando la diversidad y el impacto de la música latina.
Nominados en los Latin Grammy 2025
Álbum del año
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú - Vicente García
- Al Romper la Burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra de To's Seca - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Mejor Grabación del Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DTMF - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
Mejor Canción de Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DTMF - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Ganadores en los Latin Grammys 2025
Los galardonados hasta el momento son:
Debi Tirar más Fotos se lleva el grammy a mejor canción Urbana
Mejor Álbum de Música Mexicana’, Nicki y Carlos le dan el premio Latin Grammy a Carin León por su disco 'Palabra de To's (Seca)'
Paloma Morphy se corona como ‘Mejor Nuevo Artista’
Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi' es para Christian Nodal con su disco ‘Quien como yo’
Si antes te hubiera conocido’ de Karol G se convierte en la Canción del Año en los Latin Grammy.
¡Felicidades! Christian Nodal, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pZCnRUhLq4— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025
