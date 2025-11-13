Latin Grammys 2025: lista completa de todos los ganadores

Este jueves 13 de noviembre se celebra la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2025 en el Mandalay Bay South Convention Center, evento que destaca y premia lo mejor de la música latina a nivel mundial. La entrega se transmite en vivo a partir de las 6:00 p.m. a través de todas las plataformas oficiales de La Academia Latina, así como por streaming en HBO Max y TNT.

La ceremonia es conducida por Maluma y Roselyn Sánchez.

En esta 26ª edición, figuras como Bad Bunny, Karol G y las sorpresas Paco Amoroso y Ca7riel son algunos de los nominados más destacados en las categorías principales, reflejando la diversidad y el impacto de la música latina.

Nominados en los Latin Grammy 2025

Álbum del año



Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To's Seca - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor Grabación del Año



Baile Inolvidable - Bad Bunny

DTMF - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Mejor Canción de Año



Baile Inolvidable - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

DTMF - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker

Ganadores en los Latin Grammys 2025

Los galardonados hasta el momento son:

Debi Tirar más Fotos se lleva el grammy a mejor canción Urbana

Mejor Álbum de Música Mexicana’, Nicki y Carlos le dan el premio Latin Grammy a Carin León por su disco 'Palabra de To's (Seca)'

Paloma Morphy se corona como ‘Mejor Nuevo Artista’

Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi' es para Christian Nodal con su disco ‘Quien como yo’

Si antes te hubiera conocido’ de Karol G se convierte en la Canción del Año en los Latin Grammy.

¡Felicidades! Christian Nodal, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pZCnRUhLq4 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

