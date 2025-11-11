Fallece Sally Kirkland, actriz de Los Ángeles de Charlie, a los 84 años

La industria del entretenimiento está de luto, la actriz estadounidense Sally Kirkland , nominada a un Oscar y reconocida por su participación en Los Ángeles de Charlie, falleció este martes a los 84 años.

De acuerdo con su representante para el medio Deadline , Michael Greene, la intérprete murió durante las primeras horas del 11 de noviembre, tras varios años de complicaciones de salud.

Sally Kirkland, una vida dedicada al arte

Nacida el 31 de octubre de 1941 en Nueva York, Sally Kirkland creció rodeada de arte: su madre fue editora de Vogue y Life.

Antes de llegar a Hollywood, fue modelo y se formó como actriz con figuras como Lee Strasberg y Uta Hagen. También participó en el círculo artístico de Andy Warhol , The Factory, donde se integró a la escena experimental neoyorquina de los años 60.

Su debut teatral ocurrió en 1963 con la obra Bicycle Ride to Nevada, además, poco después protagonizó el filme experimental The 13 Most Beautiful Women de Warhol, marcando el inicio de una trayectoria ecléctica que la llevó de los escenarios al cine comercial.

De 'Anna' al estrellato internacional

Kirkland alcanzó el reconocimiento mundial en 1987 gracias a Anna, papel por el que ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

En esa cinta interpretó a una actriz checa exiliada en Nueva York, un rol que ella misma describió como “la consagración de toda una vida de esfuerzo”.

Su filmografía incluye títulos emblemáticos como The Way We Were, A Star Is Born, Private Benjamin, JFK y Bruce Almighty, además de participaciones en series como Falcon Crest, Hawaii Five-O, Starsky & Hutch, Three’s Company y Los Ángeles de Charlie .

Últimos años y legado en Hollywood

Durante la última década, Kirkland enfrentó problemas de salud y una batalla económica tras la pérdida del seguro médico de SAG-AFTRA para actores mayores de 65 años. Sufría demencia y permaneció en cuidados paliativos en Palm Springs.

Pese a ello, siguió activa: su más reciente aparición fue en Sallywood (2024), una cinta semiautobiográfica que retrata su amistad con el director Xaque Gruber.

En entrevistas recientes, la actriz aseguró que nunca dejó de sentirse agradecida por haber trabajado toda su vida: “He tenido suerte. Siempre quise actuar, sin importar el tamaño del papel”.

Sally Kirkland deja un legado de más de seis décadas de trabajo y una huella imborrable en la historia de Hollywood.

