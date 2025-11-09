Ángela Aguilar anuncia fecha de nueva boda con Christian Nodal

La cantante Ángela Aguilar volvió a situarse en el centro de la polémica luego de revelar, durante una firma de autógrafos en Estados Unidos, que planea casarse nuevamente, aunque ahora por la iglesia, en el próximo mes de mayo con Christian Nodal.

El anuncio, hecho entre risas y con aficionados como testigos, desató una oleada de comentarios, memes y especulaciones en redes sociales, arena donde la cantante es duramente criticada.

📌 ÁNGELA AGUILAR anuncia su boda por la iglesia con NODAL 😱



“¡Vayan a mi boda, me voy a casar! (…) En mayo, sí. Por la iglesia”



Antes de su concierto en la ciudad de San Antonio, Texas , Ángela anunció su boda por la iglesia con Christian Nodal en MAYO DE 2026… pic.twitter.com/wLHGcJ3RMi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 9, 2025

“Vayan a mi boda… en mayo”

Durante el evento, Ángela comentó con picardía: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia". Y al preguntarle un fan si podía fungir como padrino, respondió: “A ver si te deja mi marido".

El video circuló rápidamente en TikTok y otras plataformas, donde se generaron reacciones que no sólo aludieron a la boda sino también al hecho de que el mes de mayo ha sido —según usuarios— un “mes conflictivo” en la vida sentimental del intérprete sonorense .

¿Por qué mayo es criticado para Nodal y Aguilar?

Los internautas no tardaron en usar frases como:



“ Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de todo "

" “En mayo, si Nodal se organiza, hasta se divorcia "

" “El 36 de mayo, porque ese mes Nodal no descansa"

Eso se debe a que mayo figura como fecha recurrente en la cronología amorosa del cantante, especialmente por su ruptura con Cazzu y su confirmación con Águilar durante 2024, lo cual ocurrió todo en el mismo mes.

Nueva gira bajo la lupa: ¿Copiando el estilo de Cazzu?

La controversia no termina ahí. Ahora, Ángela Aguilar enfrenta críticas por su nueva gira llamada Libre Corazón, ya que usuarios en redes la acusan de replicar el espectáculo de la expareja de su marido.

Según videos que circulan, la coreografía de Aguilar, la presencia de un bailarín masculino de perfil y varios elementos visuales serían muy similares a los usados por La Jefa en sus presentaciones durante la gira Latinaje.

Además, se viralizaron grabaciones de un concierto de Aguilar en Estados Unidos. donde los asientos aparecen vacíos, lo que disparó especulaciones sobre la venta de boletos y la recepción de su espectáculo.

