Christopher Uckermann libera “Perdido en los Graves”, su álbum más íntimo y transformador

Christopher Uckermann lanzó Perdido en los Graves, un álbum que marca una etapa de cierre, introspección y libertad personal. El proyecto reúne diez canciones grabadas y co-producidas con Juan Ariza, y muestra una mezcla de pop alternativo con tintes electrónicos y una sensibilidad espiritual que ha guiado al artista en los últimos años.

La propuesta refleja un viaje interno en el que Uckermann explora la ligereza, el autoconocimiento y la relación entre el cuerpo y la mente. Entre los temas destaca “A lo lejos”, una colaboración con Ximena Sariñana, quien participó como coautora y productora junto con Patricio Dávila. La canción aborda el acto de soltar, observarse y encontrar belleza en cada transformación.

christophervuckermann | Instagram

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Con este lanzamiento, Christopher cierra un año dedicado a la introspección y ya prepara una nueva puesta en escena para 2026 donde la danza y el movimiento serán parte esencial del espectáculo, reforzando su visión de libertad física y emocional como parte de su arte.

Una nueva etapa en su sonido y su identidad

Desde el lanzamiento de su EP Sutil Universo en 2020, Uckermann trazó un camino hacia una libertad creativa total. Su propuesta musical se alejó de las fórmulas convencionales y tomó fuerza con sencillos como “Bien Bien Singular”, “Los Hombres Lloran”, “Pase Lo Que Pase”, “14:41” y “Qué Vida”, todos centrados en emociones genuinas y procesos de autodescubrimiento.

En esta misma línea se suma “A Lo Lejos”, parte del nuevo álbum, donde el cantante se adentra en una etapa de transformación personal y encuentra en la música una manera de fluir con el tiempo, abrazar los cambios y despedirse de lo que ya no suma.

Más allá del estudio, Uckermann también creó e interpretó Vivir soñando, tema principal de la serie Kdabra, en la que fue protagonista, consolidando su capacidad de unir música, actuación y espiritualidad en un mismo espacio creativo.

Sergio Valenzuela

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

