La fuerte revelación de Paris Jackson que se volvió tendencia en redes

Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson , sorprendió a sus más de 300 mil seguidores en TikTok al revelar las graves consecuencias que el consumo de drogas tuvo en su salud.

En un video publicado el 10 de noviembre, la cantante y actriz de 27 años mostró cómo su adicción le perforó el tabique nasal, provocándole un silbido constante al respirar.

El mensaje que mandó a los jóvenes

“Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, dijo, mientras iluminaba su nariz con la linterna del celular.

La artista también explicó que no planea someterse a una cirugía para reparar el daño, ya que lleva seis años sobria y los procedimientos médicos podrían implicar el uso de medicamentos que prefiere evitar. “Estoy bien así, me recuerda lo que superé”, aseguró.

Las fuertes adicciones de Paris Jackson

La hija del cantante estadounidense ha hablado abiertamente sobre su pasado con las drogas y el alcohol. En enero de este año, celebró en Instagram sus cinco años de sobriedad con un emotivo mensaje y un video que mostraba su transformación.

“Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína”, confesó entonces, agradeciendo haber recuperado su vida y su estabilidad emocional.

“Es porque estoy sobria que puedo sonreír, hacer música y disfrutar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha permitido sentir mi corazón roto en toda su gloria”, escribió en esa publicación que recibió miles de mensajes de apoyo.

La cantante lanzó en 2020 su primer álbum, Wilted , desde entonces ha buscado consolidarse como artista independiente, alejándose de la sombra de su padre.

Una vida marcada por la exposición mediática

Paris es la más conocida de los tres hijos de Michael Jackson . Desde la muerte del rey del pop en 2009, su vida ha estado bajo el escrutinio público.

La joven ha enfrentado episodios de depresión y ansiedad, además de intentos de suicidio, como el ocurrido en 2013, cuando tenía 15 años.

En una entrevista con Rolling Stone en 2017, reconoció que durante su adolescencia se odiaba y creía que no merecía vivir.

