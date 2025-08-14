Estos son los 10 artistas mexicanos más escuchados en Spotify en 2025

¿ Peso Pluma , Natanael Cano, quien será el mexicano más escuchado en Spotify 2025? Desde que nació la famosa plataforma de streaming de música, artistas de todo el mundo han luchado por posicionarse en el top 10 global o de su país.

En México, existen 10 famosos que forman parte de los cantantes mexicanos más escuchados en Spotify. En adn40, te revelamos quienes integran esta codiciada terna.

¿Quién es el artista que lidera la lista de los más escuchados en Spotify?

La plataforma digital Spotify nació en 2006 y, desde entonces, se ha posicionado como uno de los servicios de streaming más usados en el mundo. Spotify tiene una lista de los artistas más escuchados globalmente, la cual cambia constantemente.

Hasta agosto de 2025, el cantante número en la lista de los más escuchados en Spotify es el estadunidense Bruno Mars, quien reúne hasta 110 millones de oyentes al mes.

¿Quién es el artista mexicano más escuchado en Spotify 2025?

En México, existen cantantes que también se posicionan en la terna de los más escuchados. Según la lista de Spotify, el cantante mexicano con el mayor número de oyentes mensuales es:

¿Cuál es el top 10 de los artistas más escuchados en Spotify 2025?

La lista de los artistas más escuchados en Spotify varía cada mes y cada año, ya que la escena musical es dinámica y depende de muchos factores como tendencias, lanzamientos, etcétera.

Sin embargo, existen 10 cantantes mexicanos que se mantienen en la lista de Spotify 2025. Además de Peso Pluma, los integrantes del top 10 de los más escuchados de Spotify de nuestro país son los siguientes:



Fuerza Regida: 35.6 millones de oyentes al mes

Grupo Frontera: 33.5 millones de oyentes al mes

Neton Vega: 29.6 millones de oyentes al mes

Clarín León: 27.9 millones de oyentes mensuales

Natanael Cano: 23.5 millones de oyentes mensuales

Junior H: 23.3 millones de oyentes

Tito Doble P: 22.9 millones de oyentes

Oscar Maydon: 22.7 millones de oyentes

Maná: 22.4 millones de oyentes

¿Se encuentra tu cantante favorito en la lista? Pues siéntete feliz de que al reproducir sus canciones lo mantienes en el top 10 de los cantantes mexicanos más escuchados en Spotify.

