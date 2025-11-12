La nevada del pop presenta a Sia y Belinda con “Snowman”, un remix bilingüe que ya impactó las redes sociales

La temporada navideña arranca con una colaboración inesperada, Sia y Belinda estrenarán este viernes 14 de noviembre una versión renovada de “Snowman”, el clásico navideño lanzado por la australiana en 2017. El remix, con tintes bilingües y un toque latino, fusiona el sello melancólico de Sia con el brillo pop de Belinda, prometiendo un éxito global.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El anuncio se hizo oficial en redes sociales cuando Sia publicó el póster del sencillo en su cuenta de Instagram, seguido de un entusiasta repost de Belinda con la frase “Necesito un pellizco”. En cuestión de horas, el hashtag #SiaBelindaSnowman se volvió tendencia mundial, encendiendo la conversación entre fans y medios.

☃️ Snowman feat. @belindapop ☃️



Out Friday at midnight ❄️ - Team Sia pic.twitter.com/MC2mMwOq6E — sia (@Sia) November 12, 2025

¿De qué trata esta nueva versión de “Snowman”?

Originalmente parte del álbum Everyday Is Christmas, “Snowman” es una balada que compara el amor con un muñeco de nieve destinado a derretirse. En su nuevo formato, Belinda aporta versos en español, creando una atmósfera cálida y multicultural que reinventa el mensaje original sin perder su esencia invernal.

El remix busca conquistar tanto a los oyentes de habla inglesa como al público latino, que ha hecho de Belinda una figura internacional tras sus colaboraciones con Cher y su disco Indómita.

Así fue el anuncio que rompió las redes

El miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 a.m., Sia publicó la primera imagen oficial del proyecto: un póster con tonos rojo, verde y blanco que evocan el espíritu navideño. Minutos después, Belinda compartió la misma publicación con animaciones de copos de nieve, confirmando que el tema llegaría “este viernes a medianoche”.

El anuncio coincidió con el auge de los desafíos navideños en TikTok, donde la versión original de “Snowman” acumula miles de millones de visualizaciones.

Las redes sociales se inundaron de comentarios como “¡Belinda ganando como siempre!” y “Esto une dos mundos del pop”. Medios de nicho describen el proyecto como “icónico e inesperado”, mientras que en plataformas de streaming se anticipa un fuerte debut en los listados globales de música navideña.

El remix no solo promete cifras récord, sino también consolidar a Belinda como embajadora latina del pop internacional.

¿Cuándo y dónde escuchar el remix?

El lanzamiento oficial de “Snowman” feat. Belinda será este viernes 14 de noviembre de 2025 a las 00:00 horas, disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y TikTok. Ideal para quienes buscan renovar sus playlists navideñas o ambientar las fiestas con un toque de nostalgia y glamour.

Cazzu interrumpe concierto para responder a abogado de Nodal [VIDEO] El abogado de Nodal asegura que cumple con pagos y permisos de viaje; Cazzu responde en concierto defendiendo su papel como madre.

Sia también adelantó en Instagram que podría lanzar más sorpresas festivas en las próximas semanas, alimentando la emoción de sus millones de seguidores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.