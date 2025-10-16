“No recibo ayuda": Cazzu rompe el silencio y en pleno concierto responde a abogado de Nodal

En su segunda presentación de la gira Latinaje En Vivo en el Auditorio Nacional, Cazzu aprovechó el escenario para dirigirse al público y aclarar su situación tras la separación de Christian Nodal.

Antes de interpretar Inti, canción dedicada a su hija, la cantante argentina compartió un mensaje en el que habló de la falta de apoyo que ha recibido y de los ataques que enfrenta desde entonces.

“Yo, igual que muchas de ustedes, no sólo no recibo ayuda, recibo ataques. Antes confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha… Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, expresó La Jefa, recibiendo aplausos y ovaciones del público que llenó el auditorio.

Cazzu aseguró que ella cría completamente sola a su hija

Durante el concierto, Cazzu reafirmó que cría sola a su hija y agradeció el apoyo de su público; además, destacó que su mensaje y su música buscan también reflejar la experiencia de madres que enfrentan desafíos similares.

Su intervención fue recibida con aplausos y ovaciones, consolidando un momento emotivo dentro de su gira y dejando claro que, más allá de la controversia legal, su enfoque sigue siendo su hija y su público.

Tras esto, la cantante recordó que en la música mexicana hay muchas cantantes “con ovarios” y cantó Ya lo sé, recordando a Jenni Rivera .

La defensa legal de Christian Nodal niega que no dé pensión a su hija

Las palabras de la trapera, se dieron horas después de que el abogado César Muñoz, representante legal de Christian Nodal , respondió a las declaraciones que la cantante hizo al arribar a México con un comunicado en el que negó cualquier incumplimiento económico.

Según su equipo, el cantante ha cumplido con todas sus obligaciones legales en Argentina y presuntamente ha aportado más de lo requerido, con documentación oficial que respalda los pagos.

IG/@starmediaconsulting Primera parte del comunicado del abogado de Nodal

Abogado desmiente que no haya permiso de viaje

Además, la defensa negó que existan permisos de viaje otorgados de manera unilateral y aseguró que Nodal nunca se ha negado a concederlos, incluso cuando se han solicitado con poca anticipación.

También cuestionaron la divulgación de detalles de mediaciones recientes, que, según señalaron, son confidenciales y protegidas por la ley argentina, además aseguraron que su difusión puede afectar emocionalmente a la menor.

IG/@starmediaconsulting Segunda parte del comunicado de Nodal

El equipo legal enfatizó que tanto el mexicano como sus abogados han privilegiado el diálogo y la cooperación en todo momento, buscando garantizar la seguridad, el bienestar y la estabilidad emocional de la hija de ambos.

En cuanto a la polémica sobre las audiencias en línea , señalaron que fueron manejadas por otro abogado, sin contacto directo entre las partes.

