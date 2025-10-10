Los motivos detrás de la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera y las restricciones legales impuestas al cantante

Las declaraciones de Lupillo Rivera sobre su relación con Belinda ya han derivado en consecuencias legales. El pasado 2 de octubre, la intérprete de ‘Sapito’ presentó formalmente una demanda contra el músico de regional mexicano por violencia digital y violencia mediática.

En un comunicado del despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados , se dio a conocer que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras la divulgación de información íntima.

“Se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quarter y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

Luego de presentar su denuncia, Belinda consiguió que la autoridad le otorgara medidas de protección para garantizar su seguridad.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre Belinda?

El conflicto cobró relevancia tras la publicación de “Tragos Amargos”, el libro autobiográfico del hermano de Jenni Rivera, donde reveló detalles inéditos de su supuesto romance con la estrella pop.

Según se relata, el romance comenzó en 2019 cuando ambos participaron en “La Voz”. Asimismo da detalles de cómo fue la primera noche que durmió con la estrella del musical ‘Mentiras’.

“Llegó el momento que ella me invitó a quedarnos en su casa y no en el hotel. Fue la primera vez una larga velada, una de esas noches que nos íbamos a cenar luego de cada sesión. Dormimos juntos por primera vez”.

Además de la difusión reciente de un video e imágenes donde ambos aparecen bailando y conviviendo.

¿Qué medidas de protección obtuvo Belinda contra Lupillo Rivera?

Ante esta situación las autoridades ya otorgaron medidas de protección en favor de la cantante, actriz y modelo, al reconocer que se cometió el delito de violencia en su contra.

La oficina de prensa de la cantante de “Luz sin gravedad” informó que el Ministerio Público ordenó a Lupillo Rivera abstenerse de hacer publicaciones, comentarios o cualquier acto que pudiera considerarse ofensivo o intimidatorio hacia la cantante. Asimismo, se le instruyó eliminar todo contenido relacionado con ella que aún se encuentre en redes sociales o plataformas digitales.

Además, el intérprete de ‘Son tus perjúmenes mujer’ debe abstenerse de algunas situaciones, como:



Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido

Prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos

Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido

