Tras 7 años sin lanzar música, Madonna anuncia nuevo disco

Tras una exitosa gira mundial, Madonna sorprendió a sus fans al anunciar que está preparando un nuevo álbum de estudio bajo el sello discográfico Warner, que fue su hogar durante gran parte de su carrera.

Madonna anuncia nuevo disco “dance”

Fue mediante redes sociales que dio a conocer que en 2026 lanzará su nuevo disco con ritmos “dance”. Además, destacó que estaba feliz de regresar con Warner Records a hacer música y “provocar algunos debates necesarios”.

Su futuro disco, estará producido por Stuart Price con quien Madonna creó “Confessions on a Dande Floor” en 2025.

Por su parte, Warner señaló que Madonna no es solo una artista, es un referente y una aunténtica fuerza cultural.

El regreso de Madonna con Warner

Warner y Madonna no solo tienen preparado el lanzamiento del nuevo álbum, pues también tienen planeado la reedición de 17 álbumes de su nuevo catálogo con ediciones de lujo y formatos especiales para los coleccionistas.

Cabe recordar que en 2007, Madonna dejó Warner y firmó un acuerdo de 120 millones de dólares con Live Nation. Después lanzó álbumes con Interescope Records. Así que este retorno marca el restablecimiento de la relación con el sello que la llevó a la cumbre de su estrellato.

¿Por qué Madonna es una de las artistas más importantes?

Con 66 años, Madonna demuestra su gran compromiso con la música pues realizó una exitosa gira The Celebration Tour en la que recorrió el mundo.

Madonna abrió el camino a las mujeres solistas, se convirtió en la reina del pop y nunca bajó del podio aunque tuvo altibajos y esta es toda su discografía:

Madonna (1983)

Like a Virgin (1984)

True Blue (1986)

Like a Prayer (1989)

Erotica (1992)

Bedtime Stories (1994)

Ray of Light (1998)

Music (2000)

American Life (2003)

Confessions on a Dance Floor (2005)

Hard Candy (2008)

MDNA (2012)

Rebel Heart (2015)

Madame X (2019)

