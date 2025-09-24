¿Nodal perderá sus canciones? Christian y sus padres enfrentan batalla legal con exdisquera
En 2021, Christian Nodal y sus padres demandaron a Universal Music para reclamar los derechos de sus canciones, pero ahora la disquera los contrademandó.
El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music escaló a una nueva fase judicial. Ulrich Richter Morales, abogado de la disquera, confirmó que el cantante sonorense y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, deberán presentarse a una audiencia inicial tras ser acusados de presunta falsificación de más de 30 contratos.
La denuncia fue presentada por Universal ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de que, en 2021, la familia Nodal demandara a la disquera en la vía civil para reclamar la titularidad de sus canciones.
En ese proceso, los Nodal habrían presentado documentos cuya autenticidad fue cuestionada por la compañía; no obstante, en aquel entonces, lograron que el cantante cambiara de disquera.
Acusan a la familia Nodal de falsificación de documentos
De acuerdo con el abogado de Universal en entrevista con Venga La Alegría , peritos oficiales de la FGR concluyeron que las firmas en los contratos no corresponden al notario público Luis Fernando Ruibal Coker.
El propio fedatario declaró que nunca prestó servicios a Christian Nodal ni a sus abogados, lo que fortaleció la denuncia de la disquera.
¿Cuándo será la audiencia y cuáles son los riesgos para Nodal?
El 22 de septiembre, la carpeta de investigación fue judicializada y radicada ante un Juez de Control Federal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha de la audiencia, en caso de que el juez vincule a proceso al cantante y a sus padres, podrían imponerse medidas cautelares, como la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país o incluso prisión justificada.
Antecedentes del conflicto entre Nodal y Universal Music
La relación entre Nodal y Universal Music comenzó en 2016, cuando firmó con la compañía para lanzar sus primeros discos: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, de donde surgieron éxitos como Adiós amor y No te contaron mal.
El contrato terminó en 2020, pero poco después iniciaron los desacuerdos por los derechos de sus canciones.
En noviembre de 2021, Nodal interpuso una demanda civil contra la disquera, asegurando que los temas le pertenecían. Universal respondió con una contrademanda y denunció penalmente la presunta falsificación de documentos presentados por la familia.
Silencio de los Nodal
Hasta el momento, ni el cantante mexicano ni sus representantes legales han emitido declaraciones oficiales sobre la confirmación de la audiencia; sin embargo, en redes sociales el cantante se ha mostrado distante de la polémica.
Apenas el lunes, su esposa, Ángela Aguilar , compartió en Instagram imágenes de ambos disfrutando unas vacaciones en la playa.
