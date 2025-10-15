Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz ganadora del Oscar

Diane Keaton fue una de las actrices más reconocidas de Hollywood durante décadas, con películas como “El Padrino” y “Lovers and Others Strangers”, por lo que la noticia de su muerte impactó al mundo del cine el pasado 11 de octubre.

La familia de la actriz confirmó la noticia de su muerte a la revista People y ahora, días después, también ha revelado detalles sobre sus últimos días y el motivo de su muerte.

¿De qué murió Diane Keaton?

Es así que a través de un reporte en la página web oficial de la revista People se confirmó que la actriz ganadora del Oscar falleció por una neumonía. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido en los últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció por neumonía el 11 de octubre”, escribieron.

Desafortunadamente, la muerte tomó por sorpresa a sus seres queridos, ya que, lo que parecía ser una enfermedad “común” acabó siendo el motivo de su muerte, por lo que para muchas personas fue difícil aceptar su partida, aunque aseguran recordarla por su increíble fuerza y espíritu.

¿Quién fue Diane Keaton?

Keaton ganó el premio Oscar a mejor actriz en 1978 por su interpretación de Annie Hall, luego de varios años de carrera en donde ya había aparecido en otras películas que pasaron a la historia como clásicos, incluyendo la de El Padrino , la que, para muchos, es la mejor película de la historia.

Entre las películas en las que participó encontramos: Reds, Marvin’s Room, Something’s Gotta Give, Manhattan, Looking for Mr. Goodbar y Baby Boom.

