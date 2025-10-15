“Te voy a escribir la canción más bonita del mundo": Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el regreso de su vocalista, Amaia Montero , casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, señaló la banda en un comunicado.

El grupo añadió que pronto irán contando más detalles y noticias. “Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, aseveró.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Pablo Benegas, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, decidió retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea “todo lo mejor” hasta que vuelvan a encontrarse.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

La vuelta de la cantante se produce un año después de que Leire Martínez dejara el grupo del que fue vocalista durante 17 años.

Este anuncio ha puesto fin a meses de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a la banda, unos rumores que fueron confirmados el pasado mes de abril por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie”, declaró.

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera en solitario, tras once años de trayectoria en la banda.

La Oreja de Van Gogh lanzó su primer disco en 1998: “Dile al sol”

La Oreja de Van Gogh lanzó su primer disco en 1998. Era “Dile al sol” e incluía temas como ‘El 28' o ‘Cuéntame al oído’. Desde el primer momento, el grupo mostraba su inspiración para componer himnos pop y en el año 2000 llegó la rápida confirmación con el álbum “El viaje de Copperpot”, que vendió más de un millón de ejemplares y fue número 1 con canciones tan emblemáticas como ‘La playa’, ‘Soledad’, ‘París’, ‘Mariposa’, ‘Cuídate’ o ‘Pop’.

En 2003 se repitió el éxito y el número 1 con el álbum “Lo que te conté mientras te hacías la dormida”, que incluía temas como ‘Puedes contar conmigo’, ’20 de enero’, ‘Rosas’, ‘Geografía’ o ‘Vestido azul’.

Tres años más tarde, en 2006, La Oreja de Van Gogh volvió a hacer historia en la música española al entrar directamente al número 1 con LOVG 1996-2006, una caja especial con 5CD+1DVD que reunía todo su material grabado hasta el momento.

Ese mismo año, el lanzamiento de “Guapa” (con canciones como ‘Muñeca de trapo’, ‘Dulce locura’, ‘Perdida’ o ‘En mi lado del sofá') significó la consagración internacional definitiva.

Fue el disco más vendido en España del año con siete semanas en el número 1, consiguió el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop, alcanzó también el número 1 en México, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, y permitió a la banda realizar su mayor gira americana hasta el momento, incluyendo trece conciertos en Estados Unidos.

Salida de Amaia Montero y llegada de Leire Martínez

En noviembre de 2007, pocas semanas antes de la edición de “Más guapa” (Guapa ampliado) y en la cima del éxito, Amaia Montero anunciaba su salida del grupo para comenzar una carrera en solitario y se incorporaba a la banda Leire Martínez.

Con la magnífica voz de Leire al frente, Pablo Benegas (guitarra), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Hariz Garde (batería), La Oreja de Van Gogh publicó en 2008 “A las cinco en el Astoria” y muchos éxitos posteriores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.